Cote d'Ivoire: Maladies du coeur - Des interventions chirurgicales réalisées avec succès à Abidjan

Après une première mission chirurgicale menée du 5 au 13 février 2026, l'Institut Coeur de Grâce (Icg) a effectué une deuxième mission chirurgicale cardiaque qui a connu un franc succès.

Les résultats de cette mission ont été présentés le vendredi 22 mai 2026, lors d'une conférence de presse organisée au sein de cet établissement sanitaire.

Durant cette mission, plusieurs interventions ont été réalisées dans le cadre de la prise en charge de quatre patients, aux côtés de l'équipe chirurgicale locale, notamment pour des pathologies lourdes : trois cas de lésions coronariennes tritronculaires (obstructions des trois artères principales du coeur augmentant le risque d'infarctus et d'insuffisance cardiaque) et un cas de myxome de l'oreillette gauche (tumeur cardiaque).

Trois pontages aorto-coronariens (interventions de chirurgie cardiaque consistant à contourner une artère coronaire obstruée ou rétrécie) ainsi qu'une ablation de myxome cardiaque (tumeur bénigne du coeur), sous circulation extracorporelle, ont été réalisés.

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Les spécialistes internationaux mobilisés pour cette mission sont une infirmière instrumentiste de Caen (France), un perfusionniste de Dakar, un médecin anesthésiste-réanimateur de Bordeaux et une infirmière de réanimation de Bordeaux, venus compléter l'équipe d'Abidjan.

Cette mission marque une nouvelle étape dans l'engagement de l'établissement sanitaire en faveur d'une prise en charge cardiovasculaire d'excellence en Côte d'Ivoire.

Dr Hermann Kouakou, cardiologue, directeur scientifique et médical de cet institut, s'est félicité de la réussite de cette mission qui s'inscrit dans une série d'actions menées dans le cadre de ce projet.

« L'ambition de l'Institut est claire : devenir un centre sous-régional de référence en cardiologie, reconnu pour son expertise médicale, son exigence de qualité et son ouverture aux standards internationaux », a-t-il soutenu.

« Cette deuxième mission chirurgicale cardiaque confirme notre volonté de renforcer l'accès à des interventions spécialisées de haut niveau, en s'appuyant sur la collaboration d'experts internationaux et sur la montée en compétence des équipes locales », explique pour sa part le professeur Demine Blaise, chirurgien thoracique et cardiovasculaire, membre de l'équipe.

Selon lui, cette nouvelle mission marque une avancée significative dans la consolidation d'une offre de chirurgie cardiaque performante en Côte d'Ivoire, au bénéfice des patients et du système de santé. « Au-delà des opérations, cette initiative constitue un levier concret de transfert de compétences, de partage d'expertise et de renforcement durable des capacités médicales », a-t-il affirmé.

Fondé en 2021, l'Institut Coeur de Grâce est un centre d'expertise dédié à la prévention, au diagnostic et à la prise en charge globale des maladies cardiovasculaires, avec une approche fondée sur l'innovation, la qualité des soins et l'accompagnement personnalisé.

Cet institut est le fruit d'un partenariat entre l'Icg et plusieurs partenaires, notamment les équipes de l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière et du Chu de Bordeaux, dans le but de lutter efficacement contre les maladies cardiovasculaires en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, tout en contribuant à l'émergence d'une expertise locale durable en chirurgie cardiaque.