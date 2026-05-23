Cote d'Ivoire: UF-COJEP - Les coordinatrices de la région des Grands-Ponts 1 installées

Dans le cadre de sa volonté de couvrir l'ensemble du territoire national, la présidente de l'Union des femmes du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Uf-Cojep), Florence Ehounou, après l'étape de Gagnoa le mois dernier, a déposé ses valises dans la région des Grands-Ponts 1, le samedi 23 mai 2026, afin d'y installer des coordinatrices.

La cérémonie d'investiture s'est tenue dans la salle John Wesley de Dabou, en présence de militantes et militants du parti dirigé par Charles Blé Goudé.

À cette occasion, deux responsables locales ont été officiellement installées. Il s'agit de Yeddo Virginie, coordinatrice d'Orbaff, et de Besséhi Marceline, coordinatrice de Mopoyem.

Les deux nouvelles coordinatrices se sont engagées à sillonner villages, campements et hameaux pour promouvoir la paix, considérée comme un élément essentiel à la solidité d'une nation et à l'unité du peuple, et à encourager l'adhésion des populations de la région aux idéaux du parti.

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Procédant à leur investiture, Florence Ehounou a rappelé l'importance de leur mission : « Au nom du président de notre parti, Charles Blé Goudé, je vous confie la noble mission de promouvoir le leadership féminin, la mobilisation et le rayonnement de notre organisation politique dans la région. Sur vos épaules repose l'adhésion massive des femmes de cette région à notre parti. Nous comptons sur votre dévouement et votre attachement au parti pour renforcer l'implantation du Cojep dans cette partie des Grands-Ponts. »