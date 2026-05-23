Cote d'Ivoire: Journées nationales du service public 2026 - Le tournoi interministériel lancé sous le signe de la cohésion

À travers le lancement du Tournoi interministériel de maracana, les Journées nationales du service public 2026 placent le sport au coeur de la cohésion administrative et du vivre-ensemble institutionnel.

Le coup d'envoi du Tournoi interministériel de maracana (Tim 2026), inscrit au programme des Journées nationales du service public (Jnsp 2026), a été donné ce samedi 23 mai 2026, à l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs) de Marcory.

La cérémonie a été présidée par le directeur de cabinet adjoint du ministère d'État, ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Kouamé Yao N'Guettia Jérôme, représentant la ministre d'État, Anne Désirée Ouloto.

À cette occasion, le représentant de la ministre a souligné l'importance du sport comme vecteur de rapprochement entre les administrations publiques.

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Selon lui, l'introduction du volet sportif dans les Journées nationales du service public répond à une volonté de promouvoir des valeurs communes au sport et à l'administration.

« Les Journées nationales du service public sont avant tout des espaces de réflexion scientifique. Si nous y avons intégré le sport, c'est parce qu'il existe une corrélation entre les valeurs du sport et celles qui fondent l'administration publique », a expliqué Kouamé Yao N'Guettia Jérôme.

Le directeur de cabinet adjoint a insisté sur trois piliers majeurs : la cohésion institutionnelle, l'équité et l'engagement. Dans un contexte où les 33 ministères ivoiriens oeuvrent chacun dans leurs domaines respectifs, il estime nécessaire de renforcer les liens entre les différentes administrations.

« Ce tournoi permet de décloisonner les ministères et de promouvoir un intérêt commun. Nous devons travailler ensemble au rayonnement du pays », a-t-il affirmé, rappelant qu'une administration segmentée pourrait compromettre la cohésion nationale.

Abordant la question de l'équité, il a soutenu qu'elle constitue une valeur cardinale de l'action administrative. « S'il n'y a pas d'équité, nous créons des déséquilibres. Tout le monde doit être placé sur un même pied d'égalité », a-t-il insisté.

Quant à l'engagement, Kouamé Yao N'Guettia Jérôme a exhorté les agents publics à donner le meilleur d'eux-mêmes, quels que soient leurs postes. « Si chacun agit avec foi et détermination, nous contribuerons à hisser notre administration à un niveau supérieur », a-t-il déclaré.

Il s'est également réjoui de l'adhésion massive des ministères à cette initiative sportive. « Cette idée du ministère de la Fonction publique ne pouvait prospérer sans l'adhésion des autres ministères. Aujourd'hui, presque tous sont engagés et je les remercie au nom de Madame la ministre d'État », a-t-il salué.

55 équipes engagées jusqu'au 13 juin

Co-organisateur du tournoi et directeur général de la Fonction publique, Soro Gninagafol a détaillé les modalités de cette compétition qui rassemble 31 équipes masculines et 24 équipes féminines.

Selon lui, les rencontres se dérouleront chaque samedi, du 23 mai au 13 juin 2026, sous forme de championnat entre ministères. Les deux meilleures équipes de chaque poule accéderont aux phases éliminatoires directes avant les finales prévues à l'Injs.

« Le plus important pour nous, ce n'est pas la récompense, mais la participation, l'esprit de cohésion et la célébration du service public », a-t-il souligné.

Le vainqueur du tournoi succédera au ministère de l'Enseignement supérieur, détenteur du trophée portant le nom du Premier ministre Robert Beugré Mambé. Des distinctions individuelles récompenseront également les meilleures performances, notamment l'équipe fair-play.

En plus du maracana, les Jnsp 2026 proposeront d'autres activités de cohésion, notamment des compétitions de dames, de scrabble, de ludo ainsi que des tests de connaissances.

La cérémonie officielle de clôture des Journées nationales du service public est prévue le 26 juin 2026 à l'hôtel Ivoire, en présence du Premier ministre.