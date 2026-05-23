Cote d'Ivoire: Exposition itinérante - L'art africain contemporain mis à l'honneur lors d'un vernissage

La Rotonde des Arts contemporains du Plateau a abrité, le 19 mai 2026, le vernissage de l'étape abidjanaise de l'exposition itinérante « Afrique Connexion », une initiative portée par Brussels Airlines.

Rassemblant 15 artistes autour de grandes thématiques sociétales, cette exposition se positionne comme un véritable pont culturel entre l'Afrique et la scène internationale. Elle ambitionne également de contribuer à la structuration d'un marché de l'art local solide et dynamique.

Lors de la cérémonie d'ouverture, la commissaire de l'exposition, Michèle Desmottes, a mis en lumière la portée universelle des oeuvres présentées : « Les créations abordent des sujets tels que la traite, les discriminations, les émotions, les mutations sociales ou encore l'enfance. Ce sont des artistes profondément enracinés en Afrique, tout en étant pleinement ouverts sur le monde. »

Cette volonté d'ouverture internationale est soutenue par le secteur privé, notamment Brussels Airlines, membre du Lufthansa Group. Présente à l'événement, Colin Everard, directrice régionale Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, a réaffirmé l'engagement de la compagnie en faveur de la promotion des talents africains à l'échelle mondiale.

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Elle a souligné l'importance de rendre l'exposition accessible, aussi bien sur le continent africain qu'en Europe. Un processus de sélection rigoureux, confié à des experts et commissaires spécialisés, garantit par ailleurs la qualité des oeuvres exposées.

Le professeur Yacouba Konaté, directeur de la Rotonde des Arts, a salué cette initiative qu'il considère comme une réponse concrète à un défi majeur : la circulation des oeuvres d'art au sein même du continent africain.

Pour cette escale ivoirienne, 15 artistes investissent l'espace d'exposition et interrogent les réalités du monde contemporain. Leurs oeuvres explorent des thématiques profondes et interconnectées telles que la mémoire, l'identité, les transformations sociales, les discriminations, la traite, les émotions, l'enfance, ainsi que la place de la femme dans les sociétés actuelles.