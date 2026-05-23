Ile Maurice: Philippe Thomas et son quintet célèbrent l'icône du jazz

Le trompettiste mauricien rendra hommage au géant du jazz lors d'un concert prévu le 30 mai, au Caudan Arts Centre.

Le 26 mai, s'il avait été encore vivant, Miles Davis aurait célébré son 100e anniversaire. Monument du jazz moderne, le trompettiste américain continue d'influencer des générations de musiciens à travers le monde. À Maurice, cet héritage sera célébré le 30 mai par un concert hommage porté par le trompettiste Philippe Thomas et son quintet. Le spectacle d'un peu plus d'une heure promet une immersion dans l'univers musical et artistique de celui qui a marqué l'histoire du jazz par son audace et sa capacité constante à se réinventer.

Pour Philippe Thomas, cet hommage comprend une dimension particulièrement intime. Dans les années 1980, alors qu'il débutait l'apprentissage de la trompette auprès du musicien Ernest Wiehe, il a découvert Miles Davis grâce à une simple cassette audio que lui avait remise son mentor. Cette rencontre musicale a agi comme un déclic. Fasciné par la sonorité du trompettiste américain, son sens du silence, ses longues notes et son charisme sur scène, Philippe Thomas a rapidement développé une admiration profonde pour celui qu'il considère comme une référence absolue.

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Au fil des années, le musicien mauricien suit attentivement les différentes périodes artistiques de Miles Davis, depuis Birth of the Cool jusqu'aux collaborations mythiques avec John Coltrane. Il s'intéresse également aux orchestrations signées Gil Evans ainsi qu'aux formations qui ont accompagné l'Américain au sommet de sa créativité, notamment Herbie Hancock, Wayne Shorter et Tony Williams.

Le concert reviendra aussi sur les périodes plus expérimentales de Miles Davis, marquées par les collaborations avec Keith Jarrett et Chick Corea, avant d'évoquer son retour remarqué dans les années 1980 avec l'album We Want Miles, entouré d'une nouvelle génération de musiciens, dont Marcus Miller.

Sur scène, Philippe Thomas sera accompagné d'une formation réunissant Olivier David au piano, Christophe Bertin à la batterie, Kersley Pytambar à la contrebasse et Samuel Laval au saxophone. Ensemble, ils proposeront un parcours musical retraçant les grandes étapes de la carrière de Miles Davis, tout en mettant en lumière l'influence durable qu'il exerce encore aujourd'hui sur le jazz contemporain.

Au-delà du simple hommage, ce concert se veut aussi une célébration de la liberté artistique et de l'exigence musicale incarnées par Miles Davis. À travers cette soirée, Philippe Thomas souhaite transmettre au public la passion et l'émotion qui l'animent depuis sa découverte du trompettiste américain, tout en rappelant la modernité intacte de son oeuvre, un siècle après sa naissance.