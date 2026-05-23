Ethiopie: Les exportations d'huile d'avocat du Parc agro-industriel intégré de Yirgalem rapportent 2,5 millions de dollars

Addis-Abeba — Le Parc agro-industriel intégré de Yirgalem a généré plus de 2,5 millions de dollars de revenus grâce aux exportations d'huile d'avocat vers les marchés européens, selon la Société de développement des parcs industriels de la région de Sidama.

Le directeur général de la Société de développement des parcs industriels de la région de Sidama, Hailu Yetera, a affirmé que des efforts considérables sont entrepris afin d'augmenter la productivité et les revenus de la région.

Dans le cadre de cette orientation, il a expliqué que le Parc agro-industriel intégré de Yirgalem accorde une attention particulière à la production de biens destinés à l'exportation ainsi qu'aux produits de substitution aux importations, tant en volume qu'en qualité.

Parmi les 34 entreprises ayant conclu des accords d'investissement pour opérer dans le Parc agro-industriel intégré de Yirgalem, dix fonctionnent actuellement à pleine capacité, a précisé le directeur général.

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Ainsi, le parc a généré plus de 2,5 millions de dollars américains grâce aux exportations d'huile d'avocat vers les marchés européens durant les neuf derniers mois seulement.

Par ailleurs, les entreprises spécialisées dans la transformation de produits agricoles destinés au marché intérieur ont permis au pays d'économiser plus de 6,3 millions de birrs en produisant des substituts efficaces aux importations, a ajouté Hailu.

Selon lui, le parc bénéficie d'infrastructures complètes et d'un système institutionnel permettant l'approvisionnement direct en matières premières auprès des agriculteurs à travers des coopératives.

De son côté, Dejene Guta, directeur adjoint d'Ethio Fruit Factory, une entreprise de transformation d'huile d'avocat implantée dans le parc depuis près d'un an, a indiqué que la société avait exporté des produits d'une valeur avoisinant 500 000 dollars américains vers diverses destinations européennes.

Il a ajouté que l'usine se préparait à transformer près de 66 000 litres d'huile d'avocat issus de la récolte actuelle, avec l'objectif de générer 300 000 dollars américains supplémentaires grâce aux exportations.

Le parc dispose d'infrastructures entièrement développées, a affirmé le directeur adjoint, remerciant le gouvernement pour son intervention et son appui dans la résolution des récentes difficultés liées à l'approvisionnement en carburant.

Le directeur de l'usine d'huile d'avocat YBM, Tsegaab Melese, a déclaré que son usine avait généré plus de 8 millions de dollars de revenus d'exportation au cours des quatre dernières années.

S'appuyant sur cette dynamique, l'usine travaille actuellement à exporter pour plus de 2 millions de dollars d'huile d'avocat vers le marché européen pendant la saison de production actuelle, selon le directeur.

Il a attribué les performances opérationnelles de l'usine à la qualité des infrastructures du parc, au soutien et au suivi permanents des autorités publiques, ainsi qu'à l'abondance de l'approvisionnement local en avocats frais.

Tsegaab a souligné que la disponibilité importante des matières premières agricoles et de la main-d'oeuvre locale, combinée à la solidité des infrastructures, a créé un environnement particulièrement favorable aux entreprises existantes et aux nouveaux investisseurs.

Inauguré en 2020, le Parc agro-industriel intégré de Yirgalem couvre une superficie de 294 hectares et dispose de toutes les infrastructures modernes indispensables aux entreprises actives dans l'agro-transformation.