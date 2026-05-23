Addis-Abeba — Ethiopian Airlines a réussi à préserver sa trajectoire de succès et sa vision stratégique, a affirmé le lieutenant-général Yilma Merdasa, président du conseil d'administration et commandant en chef de l'armée de l'air éthiopienne, réitérant ainsi son engagement en faveur d'une croissance et d'une compétitivité permanentes.

La cérémonie de clôture du 80e anniversaire d'Ethiopian Airlines s'est déroulée hier soir à l'hôtel Skylight d'Addis-Abeba, en présence du vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh, du PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ainsi que de plusieurs invités de marque.

À cette occasion, le président du conseil d'administration a affirmé que la compagnie aérienne demeurait engagée sur la voie du succès malgré les défis auxquels elle fait face.

Il a présenté Ethiopian Airlines comme une institution exceptionnelle, reconnue mondialement pour la qualité et la modernité de ses prestations.

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Selon lui, la compagnie aérienne oeuvre activement à la définition d'une stratégie destinée à renforcer sa compétitivité sur le plan international, au-delà de son statut de meilleure compagnie aérienne africaine.

La compagnie a également consolidé ses performances grâce à diverses initiatives mises en oeuvre conformément aux orientations gouvernementales durant les huit dernières années de transformation.

Le lieutenant-général Yilma Merdasa a affirmé que la compagnie aérienne poursuivra ses efforts avec une forte détermination afin d'atteindre un niveau de réussite encore supérieur.

Le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, a indiqué que la compagnie, qui avait entamé son parcours historique vers Le Caire, dessert aujourd'hui 145 destinations réparties sur les cinq continents.

La compagnie exploite actuellement 147 avions modernes, a-t-il précisé.

Le PDG a souligné qu'Ethiopian Airlines est devenue la première compagnie aérienne du continent africain, transportant plus de 20 millions de passagers chaque année.

Au cours des huit dernières années de réformes, le nombre de nouveaux appareils a progressé de 47 %, celui des clients de 97 %, le chiffre d'affaires annuel de 121 %, tandis que les bénéfices ont triplé.

Mesfin a affirmé que la compagnie aérienne repose sur des fondations solides et qu'elle continuera à renforcer les valeurs qui constituent la base de ses réussites.