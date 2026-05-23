Ethiopie: L'usine de céramique Grandeur, de niveau international, place le pays en position de rivaliser sur les marchés mondiaux

Addis-Abeba — L'inauguration de l'usine de céramique Grandeur, de standard international, permet à l'Éthiopie de se positionner sur les marchés mondiaux et constitue une avancée majeure dans la transformation industrielle nationale, selon le Bureau du Premier ministre.

Le Premier ministre Abiy Ahmed, accompagné de hauts responsables gouvernementaux, a inauguré l'usine implantée dans la ville de Mojo.

Cette usine de fabrication de carreaux en céramique et porcelaine de niveau international, couvrant une superficie de 300 000 mètres carrés, a été finalisée en seulement neuf mois, depuis la préparation du terrain jusqu'à sa mise en exploitation complète, a précisé le Bureau.

Déjà engagée dans la production de carreaux de céramique 60x60, l'usine devrait élargir sa fabrication dans les deux prochains mois afin de produire des carreaux aux formats 80x80, 60x120, 70x140 et 80x160, ainsi que des carreaux en porcelaine fabriqués conformément aux normes européennes de qualité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Avec un investissement dépassant 2 milliards de birrs, cette usine constitue une avancée importante dans la transformation industrielle de l'Éthiopie.

Près de 80 % des matières premières utilisées par l'usine proviennent de ressources locales situées dans un rayon de 100 kilomètres, favorisant ainsi une chaîne d'approvisionnement totalement intégrée et enracinée dans la communauté.

L'usine de céramique contribue non seulement à réduire les importations, mais également à faire de l'Éthiopie un acteur compétitif sur les marchés internationaux.

Le Bureau du Premier ministre a conclu en affirmant que l'Éthiopie a économisé plus de 4,85 milliards de dollars en devises grâce à la substitution des importations durant seulement neuf mois.