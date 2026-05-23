Addis-Abeba — La mobilisation massive des citoyens lors des 7èmes élections générales prouve que le parcours démocratique de l'Éthiopie repose sur une volonté nationale nourrie par les principes du dialogue interne, a affirmé Yassin Ahmed, directeur de l'organisation de la société civile Institut éthiopien de diplomatie publique (EIPD), à l'Agence de nouvelle éthiopienne.

Selon le responsable, l'importante participation populaire au processus électoral transmet un message sans ambiguïté à la communauté internationale : la souveraineté de l'Éthiopie demeure totalement préservée face à toute pression ou influence extérieure.

« La participation massive à la définition du destin national adresse un message clair à la communauté internationale : la volonté politique nationale, issue de l'intérieur, résiste à toute pression extérieure et le peuple éthiopien demeure seul maître de son avenir politique », a-t-il indiqué.

Yassin a également indiqué que le succès de l'organisation, la supervision impartiale et l'importante participation au scrutin consolident la position du pays en tant que capitale politique du continent et siège de l'Union africaine, tout en proposant une expérience démocratique inspirante et pérenne.

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« En tant que capitale politique et siège de l'Union africaine, l'Éthiopie représente un véritable modèle de réussite pour le continent », a-t-il affirmé.

Le responsable a aussi souligné que la réussite de cette élection -- grâce à une organisation efficace, une supervision nationale et internationale crédible ainsi qu'une forte participation -- adressera un signal puissant au monde entier : l'Afrique peut gérer ses transitions démocratiques avec maturité et efficacité.

Concernant le rôle de la diaspora éthiopienne, Yassin a exprimé l'espoir que la prochaine étape apportera des réformes constitutionnelles et juridiques permettant aux Éthiopiens disposant de la double nationalité à l'étranger de voter et de participer pleinement aux prochaines 8èmes élections générales, forts de leur expérience acquise dans des environnements démocratiques anciens et établis.

Le responsable a conclu en lançant un appel pressant aux citoyens du pays -- particulièrement aux jeunes votant pour la première fois -- afin qu'ils sortent de leur apathie politique et participent au vote.

Yassin a souligné que leurs suffrages constituent le véritable levier d'une profonde transformation démocratique et demeurent essentiels pour façonner l'avenir de la politique intérieure de l'Éthiopie ainsi que ses relations régionales et internationales.