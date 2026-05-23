Dans le cadre de la Journée nationale du dialogue, rendez-vous annuel inscrit à l'agenda républicain, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a reçu ce samedi 23 mai 2026, au Palais de la République, plusieurs personnalités de premier plan.

Le Chef de l'État a d'abord accordé une audience à l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, avant de s'entretenir avec trois anciens ministres de l'Intérieur : Mbaye Ndiaye, Aly Ngouille Ndiaye et Antoine Félix Diome. Ces consultations s'inscrivent dans la continuité des échanges engagés en début de semaine.

Les discussions ont porté sur les grands défis économiques et sécuritaires du pays, avec une attention particulière portée à leurs dimensions actuelles : l'emploi, la gestion des hydrocarbures et la cybersécurité.