Sénégal: Journée nationale du dialogue - Le Président Bassirou Diomaye Faye consulte d'anciens ministres de l'Intérieur et clôt le cycle des ex-Premiers ministres

23 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)

Dans le cadre de la Journée nationale du dialogue, rendez-vous annuel inscrit à l'agenda républicain, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a reçu ce samedi 23 mai 2026, au Palais de la République, plusieurs personnalités de premier plan.

Le Chef de l'État a d'abord accordé une audience à l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, avant de s'entretenir avec trois anciens ministres de l'Intérieur : Mbaye Ndiaye, Aly Ngouille Ndiaye et Antoine Félix Diome. Ces consultations s'inscrivent dans la continuité des échanges engagés en début de semaine.

Les discussions ont porté sur les grands défis économiques et sécuritaires du pays, avec une attention particulière portée à leurs dimensions actuelles : l'emploi, la gestion des hydrocarbures et la cybersécurité.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.