Sénégal: Championnat Petrogénie - Le lycée d'Aéré Lao remporte la 2e édition à Saint-Louis

Le lycée d'Aéré Lao, dans le département de Podor, a remporté la deuxième édition du championnat de génie inter-lycées « Petrogénie », organisée vendredi 22 mai à l'ENO de Saint-Louis. Cette compétition, initiée par l'Inspection d'académie de Saint-Louis en partenariat avec PETROSEN, vise à familiariser les élèves avec les enjeux du secteur pétrolier et gazier ainsi qu'avec les opportunités qu'offre cette industrie au Sénégal.

La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de Saint-Louis, des autorités académiques, des élus territoriaux ainsi que de nombreux enseignants et élèves venus des différents départements de la région. Après plusieurs phases éliminatoires organisées dans les établissements scolaires, les meilleures équipes se sont retrouvées pour une finale très disputée.

La première demi-finale a opposé le lycée d'Aéré Lao au lycée Rawane Ngom de Mpal. L'équipe de Podor s'est imposée sur le score de 290 points contre 210. Dans la seconde demi-finale, le lycée Charles-de-Gaulle de Saint-Louis Commune a décroché son ticket pour la finale après une confrontation serrée face au lycée de Ndombo, remportée à la quatrième manche sur le score de 250 à 220.

La finale a tenu toutes ses promesses. Plus rapide sur le buzzer et plus précise dans les réponses, l'équipe du lycée d'Aéré Lao a finalement remporté le trophée avec 260 points contre 230 pour le lycée Charles-de-Gaulle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les équipes demi-finalistes et finalistes ont reçu du matériel pédagogique ainsi que des récompenses financières allant de 100 000 à 200 000 FCFA.

Abdoulaye Wade, inspecteur d'académie de Saint-Louis, s'est réjoui du succès de cette deuxième édition. Selon lui, cette initiative a permis d'impliquer l'ensemble des départements de l'académie autour des questions liées aux hydrocarbures.

« Les élèves ont eu l'occasion de manipuler les concepts de ce sous-secteur, de découvrir les opportunités qu'il offre et de mieux comprendre les enjeux liés au pétrole et au gaz », a-t-il déclaré.

L'inspecteur d'académie a également salué l'accompagnement de PETROSEN, qui a doté plusieurs établissements d'équipements informatiques, notamment d'imprimantes et de matériel numérique destiné à améliorer les conditions d'apprentissage.

De son côté, Barthélemy Sène a rappelé que le concours « Petrogénie » s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de sensibilisation menée par PETROSEN dans les régions concernées par les projets pétroliers et gaziers.

« L'objectif est de connecter le milieu éducatif sénégalais au sous-secteur des hydrocarbures afin que les élèves et les enseignants puissent mieux comprendre les enjeux et les opportunités liés à ces projets », a-t-il expliqué.

Pour les organisateurs, l'engouement constaté autour de cette deuxième édition montre l'intérêt croissant des jeunes pour les métiers et les perspectives offerts par le secteur énergétique sénégalais.