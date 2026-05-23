Sénégal: « Inattendue » de Léna Timéra - Le récit d'un parcours loin des pronostics

À 31 ans, Léna Timéra refuse de se laisser enfermer dans une seule définition. Basketteuse professionnelle à Nice en Ligue 2 française, entrepreneure à la tête de deux structures et désormais autrice, elle dévoile une nouvelle facette de son parcours avec Inattendue, un ouvrage introspectif dans lequel elle revient sur les combats, les doutes et les épreuves qui ont façonné sa trajectoire.

À travers ce livre publié par DashBook, la joueuse sénégalaise livre un récit personnel qui dépasse largement le cadre du sport. Car derrière les performances sur les parquets et l'image de femme accomplie qu'elle renvoie aujourd'hui, Léna Timéra raconte surtout une construction lente, faite de remises en question, de résilience et d'une volonté constante de dépasser ce que les autres projetaient sur elle.

« Personne ne m'attendait ici », confie-t-elle pour expliquer le choix du titre Inattendue. Une phrase qui résume presque toute sa philosophie. À l'école, dit-elle, elle était « dans la moyenne », loin du profil de l'élève brillante ou de la future sportive de haut niveau. Rien ne semblait non plus la destiner à devenir entrepreneure avant la trentaine.

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Pourtant, au fil des années, elle s'est imposée comme une joueuse reconnue du championnat français, au point de devenir l'une des pièces importantes du Cavigal Nice Basket 06.

Son parcours dans le basket est marqué par une progression constante. Passée notamment par Monaco et La Tronche-Meylan avant de rejoindre Nice, l'ailière franco-sénégalaise s'est construite loin des projecteurs, avec une culture du travail forgée par la discipline du sport de haut niveau. Ses récentes performances en Ligue 2 féminine confirment cette régularité.

Le basket lui a surtout appris à tenir malgré les obstacles. Et les obstacles n'ont pas manqué. Ces dernières années, la joueuse a également fait parler d'elle autour de son éligibilité avec l'équipe nationale du Sénégal. Longtemps bloquée par les règles de la FIBA concernant les joueuses binationales, elle a dû attendre plusieurs années avant d'être autorisée à porter officiellement les couleurs sénégalaises.

L'écriture comme thérapie et affirmation de soi

Une attente qu'elle décrivait récemment comme « un soulagement » après « des années à espérer cette décision ». Cette expérience a renforcé son attachement au pays de la Teranga, qu'elle représente aujourd'hui avec fierté sous le maillot des Lionnes. « C'est toujours bien de représenter son pays », déclarait-elle récemment lors d'un rassemblement de la sélection nationale.

Mais Inattendue ne se limite pas à un récit sportif. Le livre est aussi né d'un besoin plus intime : celui de reprendre le contrôle de son propre récit.

« Écrire cette oeuvre, c'était aussi reprendre possession de ce que j'ai vécu », explique-t-elle. Une démarche d'autant plus importante que l'ailière affirme avoir longtemps gardé certaines blessures pour elle-même.

Au départ, rien ne la poussait à écrire. Le projet lui a été proposé par une maison d'édition qui suivait son évolution depuis plusieurs années. D'abord hésitante, elle a fini par accepter après des discussions avec ses proches. « Je me disais que je n'étais personne pour écrire un livre », reconnaît-elle. Mais son entourage lui a alors rappelé que son parcours atypique pouvait inspirer d'autres personnes, notamment des jeunes qui doutent de leurs capacités ou de leur légitimité.

Cette idée de transmission traverse tout l'ouvrage. Léna Timéra y parle de résilience, de confiance en soi, mais aussi de santé mentale et de libération par l'écriture. Habituée à écrire dans un journal, elle considère l'écriture comme un moyen d'évacuer ce qui reste parfois enfoui.

« Elle libère l'esprit », dit-elle. Et d'ajouter : « L'écriture permet de mettre des mots sur ce que l'on vit en silence. »

Entrepreneure au-delà des terrains

En parallèle de sa carrière sportive, Léna Timéra a aussi développé une fibre entrepreneuriale. À travers son agence de communication et sa structure spécialisée dans la gestion d'image des sportifs de haut niveau, elle accompagne des athlètes dans la construction de leur identité médiatique et professionnelle.

Une autre manière, selon elle, de raconter des histoires et d'aider les autres à prendre confiance en leur potentiel. Cette double casquette d'entrepreneure et de sportive illustre également sa volonté de préparer l'après-carrière tout en restant connectée au monde du sport.

Avec Inattendue, Léna Timéra signe finalement un portrait sincère, à la frontière entre autobiographie et témoignage de vie. Celui d'une femme qui a appris à transformer ses expériences, ses blessures et ses doutes en moteur d'accomplissement. Un récit personnel, mais surtout universel, porté par une conviction simple : « personne ne devrait avoir peur de raconter son histoire, parce qu'elle peut toujours aider quelqu'un d'autre ».