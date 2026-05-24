Soudan: La Commission chargée du retour des citoyens à Khartoum appelle à accélérer la réhabilitation des services

La commission suprême chargée de préparer le retour des citoyens dans l'État de Khartoum, réunie aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre, Prof. Kamil Idris, a insisté sur la nécessité d'accélérer les mesures de réhabilitation des services essentiels dans la capitale.

La réunion a examiné les rapports relatifs à la réhabilitation des secteurs de l'eau et de l'électricité, ainsi que les plans d'urgence visant à remédier aux coupures dans plusieurs quartiers de Khartoum.

Le ministre de la Culture et de l'Information, Khalid Al-Eiser, a indiqué que les discussions ont également porté sur la réhabilitation des routes et des ponts, notamment ceux d'Al-Halfaya, Mak Nimr et Shambat, précisant que les travaux seront lancés la semaine prochaine dans un cadre de transparence.

Les membres de la commission ont convenu de la nécessité d'accélérer le rétablissement des services afin de faciliter le retour progressif des habitants à Khartoum.