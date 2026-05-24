Soudan: La Commission chargée du retour des citoyens à Khartoum appelle à accélérer la réhabilitation des services

23 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

La commission suprême chargée de préparer le retour des citoyens dans l'État de Khartoum, réunie aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre, Prof. Kamil Idris, a insisté sur la nécessité d'accélérer les mesures de réhabilitation des services essentiels dans la capitale.

La réunion a examiné les rapports relatifs à la réhabilitation des secteurs de l'eau et de l'électricité, ainsi que les plans d'urgence visant à remédier aux coupures dans plusieurs quartiers de Khartoum.

Le ministre de la Culture et de l'Information, Khalid Al-Eiser, a indiqué que les discussions ont également porté sur la réhabilitation des routes et des ponts, notamment ceux d'Al-Halfaya, Mak Nimr et Shambat, précisant que les travaux seront lancés la semaine prochaine dans un cadre de transparence.

Les membres de la commission ont convenu de la nécessité d'accélérer le rétablissement des services afin de faciliter le retour progressif des habitants à Khartoum.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.