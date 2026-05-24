Soudan: Al-Burhan inspecte la station d'eau d'Al-Manara

Le président du Conseil de souveraineté et commandant en chef des forces armées, le lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, a inspecté aujourd'hui la station eau d'Al-Manara à Khartoum et a donné des instructions en vue d'accélérer les travaux de maintenance et de remise en service de l'ensemble des stations affectées par les attaques de la milice.

Lors de cette visite, il s'est informé de l'état des installations ainsi que des efforts déployés pour rétablir les services d'approvisionnement en eau dans les quartiers touchés de la capitale.

Le président du Conseil de souveraineté a souligné la nécessité d'intensifier les efforts techniques et logistiques afin d'assurer le retour rapide des services essentiels aux citoyens.