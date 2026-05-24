Afrique: Retour à Dakar des supporters sénégalais détenus au Maroc à 00h55, selon la FSF

Dakar — Les supporters sénégalais détenus au Maroc depuis la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2026 sont attendus dans la nuit de samedi à dimanche à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), après leur libération à la faveur d'une grâce royale accordée par le Roi Mohammed VI, a annoncé la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a accordé sa grâce royale aux 15 supporters sénégalais condamnés pour des infractions commises lors de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025.

Dix-huit supporters sénégalais avaient été arrêtés au Maroc et condamnés à des peines allant de trois mois à un an de prison ferme pour "hooliganisme", à la suite des graves incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations.

Trois d'entre eux avaient déjà purgé leur peine le 18 avril dernier.

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Dans un communiqué rendu public, la FSF précise que l'arrivée des supporters est prévue "à 00h55 par le vol AT501"

L'instance dirigeante du football sénégalais dit se réjouir de "cette heureuse issue", intervenue "dans un esprit de fraternité, de solidarité et d'excellence des relations entre les peuples sénégalais et marocain".

La Fédération sénégalaise de football adresse, par ailleurs, ses "sincères remerciements" aux plus hautes autorités sénégalaises et marocaines, ainsi qu'à "l'ensemble des personnes, institutions et acteurs" ayant contribué à la libération des supporters et à leur retour au Sénégal.

La FSF invite les supporters, les familles et tous les amoureux du football sénégalais à réserver "un accueil chaleureux" aux compatriotes à leur arrivée à l'AIBD.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué samedi la grâce accordée par le roi, Mohammed VI, aux supporters sénégalais emprisonnés au Maroc et remercié le souverain chérifien pour "cette décision empreinte de clémence et d'humanité".