Angola: Plus de 20 morts dans l'effondrement d'une mine à Nambuangongo

Caxito — Un éboulement de terrain survenu dans une mine artisanale située dans le quartier de Kifula, commune de Canacassala, à Nambuangongo, dans la province du Bengo, a fait, ce samedi, plus de 20 morts parmi des personnes impliquées dans l'exploitation illégale d'or.

Selon un communiqué du Service de Protection civile et des Sapeurs-pompiers du Bengo, quatre survivants ont, jusqu'à présent, été recensés et reçoivent des soins médicaux dans une structure sanitaire locale.

Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent toutefois sur le site, les autorités n'excluant pas une aggravation du bilan au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

« Le Service de Protection civile et des Sapeurs-pompiers du Bengo suit les opérations de recherche, de sauvetage et de collecte d'informations relatives à l'éboulement survenu aux premières heures de ce samedi 23 mai 2026 », précise le document.

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Le commandement provincial du Service de Protection civile et des Sapeurs-pompiers du Bengo indique également qu'une équipe multisectorielle est déployée sur les lieux depuis les premières heures de la journée afin d'évaluer la situation.

Les autorités soulignent par ailleurs que la zone concernée est enclavée et difficile d'accès, avec d'importants problèmes de communication, ce qui complique la collecte et la transmission des informations.