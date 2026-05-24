Angola: L'effondrement d'une mine au Bengo fait 13 morts au sein d'une même famille

Caxito — Treize membres d'une même famille figurent parmi les 28 personnes tuées à la suite de l'effondrement de terrain survenu samedi dans une mine d'exploitation illégale d'or, située dans le quartier de Kifula, commune de Canacassala, municipalité de Nambuangongo, dans la province du Bengo.

L'information a été communiquée par le directeur du Bureau de la communication institutionnelle et de la presse de la délégation du ministère de l'Intérieur au Bengo, le surintendant-chef Gaspar Luís Inácio, lors d'une mise à jour du bilan.

Le responsable, qui s'est rendu sur les lieux du drame, a également indiqué que deux personnes demeurent portées disparues parmi les victimes potentielles de l'éboulement.

Selon lui, les opérations de recherche, de sauvetage et d'extraction des éventuelles victimes encore ensevelies sous les décombres se poursuivent actuellement sur le site.

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Par ailleurs, trois blessés issus de cette tragédie survenue dans la municipalité de Nambuangongo reçoivent des soins au Hôpital provincial du Bengo.

Le superviseur de garde de l'établissement hospitalier, Francisco Rodrigues, a précisé que les patients se trouvent dans un état stable, bien que l'un d'eux ait été admis avec une fracture du tibia, principal os reliant le genou à la cheville.

« Ils sont tous sous observation, ont passé des radiographies et bénéficient d'un suivi médical. Leur état est stable, ils coopèrent, sont conscients du temps et de l'espace et ne présentent aucune difficulté nécessitant un transfert vers d'autres unités hospitalières. Pour l'instant, ils sont tous hors de danger », a-t-il déclaré.