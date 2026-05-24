Afrique: L'industrialisation stimule le développement économique du continent

Ndalatando — Des habitants de Ndalatando, dans la province du Cuanza Norte, ont plaidé samedi pour un renforcement des investissements dans l'industrialisation en Afrique afin d'assurer la transformation locale des matières premières et de favoriser le développement économique du continent.

Interrogés par l'ANGOP à l'occasion de la Journée de l'Afrique, les personnes consultées ont estimé que le fait pour de nombreux pays africains de continuer à exporter leurs ressources à l'état brut réduit les revenus économiques internes et limite la création d'emplois pour les jeunes.

Pour l'entrepreneur Paulo Garcia, le développement des industries de transformation pourrait accroître la valeur des produits africains et renforcer les économies nationales.

Il a souligné que la transformation locale des matières premières produites sur le continent contribuerait au renforcement de la souveraineté économique des pays africains.

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De son côté, l'enseignant universitaire Manuel da Costa a estimé que l'Afrique devait réduire ses exportations de produits bruts en misant sur la création d'industries capables de transformer localement les ressources naturelles.

Selon lui, la souveraineté économique passe par la capacité des pays africains à maîtriser leur production, créer des emplois et augmenter leurs recettes nationales grâce à l'exportation de produits finis.

« La dépendance actuelle vis-à-vis des marchés extérieurs fragilise les économies africaines et limite le développement durable du continent », a-t-il souligné.

Pour sa part, l'étudiante en droit Ivone Castro a estimé que des secteurs tels que l'agriculture, l'exploitation minière, le café, le bois et les huiles alimentaires pourraient dynamiser l'économie angolaise s'ils bénéficiaient d'investissements dans des usines de transformation et des technologies industrielles.

Selon elle, le renforcement de l'industrialisation africaine permettra de réduire la pauvreté, d'augmenter les recettes fiscales et d'assurer une plus grande indépendance économique des pays du continent face aux crises internationales.