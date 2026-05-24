Tunisie: Nouvel exploit médical - Plus de 1500 opérations gratuites de la cataracte réalisées en une seule journée

23 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Sous le slogan « Le don de la vue... lumière de la vie », la deuxième Journée nationale de la santé oculaire a été couronnée, ce samedi 23 mai 2026, par un exploit sanitaire et humanitaire sans précédent.

En effet, plus de 1500 chirurgies gratuites de la cataracte ont été pratiquées au profit de citoyens à travers tous les gouvernorats de la République.

Ce chiffre, qui dépasse de loin l'objectif initialement annoncé de 1000 interventions, représente une réussite nationale exceptionnelle qui pourrait s'élever au rang de record mondial.

Un succès qui se mesure non seulement par son ampleur, mais aussi par sa profonde portée humanitaire.

Cette réussite a été rendue possible grâce à une vaste mobilisation nationale ayant réuni les cadres médicaux, paramédicaux et administratifs, les établissements de santé publics et privés, ainsi que la société civile, offrant ainsi l'image d'une Tunisie solidaire et équitable qui peut compter sur ses compétences médicales.

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