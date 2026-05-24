Tunisie: Le suivi de la saison de moisson et de la collecte des céréales à l'ordre du jour d'un conseil ministériel restreint

La Cheffe du Gouvernement, Mme Sara Zafrani Zanzri, a présidé ce samedi matin 23 mai 2026 un conseil ministériel restreint. Cette réunion de haut niveau a été entièrement consacrée au suivi de la campagne de moisson, à la stratégie de collecte des céréales ainsi qu'aux préparatifs logistiques et techniques de la prochaine saison agricole 2026-2027.

En ouverture des travaux, la Cheffe du Gouvernement a rappelé que le secteur agricole demeure le véritable moteur de la croissance économique nationale. Suivant les directives du Président de la République, Kaïs Saïed, le développement de ce secteur est désormais traité comme une priorité stratégique absolue.

La souveraineté alimentaire étant un pilier de la sécurité nationale, le gouvernement appelle à intensifier la distribution de semences locales et d'engrais sur tout le territoire. Face aux risques climatiques, Mme Sara Zafrani Zanzri a également ordonné une vigilance maximale et une coordination interministérielle accrue pour anticiper et prévenir les incendies de cultures, grâce à une mobilisation préventive des moyens humains et logistiques.

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Sur le plan climatique, la saison 2025-2026 s'est avérée particulièrement clémente. Les importantes précipitations enregistrées dans les principales zones de grandes cultures ont permis de reconstituer les réserves hydrauliques et de dynamiser la croissance végétale des céréales.

Pour absorber cette production prometteuse, le Secrétariat d'État chargé des Eaux a présenté un plan d'action visant à optimiser les capacités nationales de stockage et à garantir le bon déroulement de la collecte dans toutes les régions.

L'évaluation de la saison écoulée met en lumière un succès historique : la distribution de semences certifiées a atteint 524 000 quintaux, couvrant pour la première fois 30 % des besoins nationaux. Ce bond en avant, contre seulement 265 000 quintaux l'année précédente, s'explique notamment par l'adoption massive de nouvelles variétés de blé à haut rendement développées par les chercheurs tunisiens de l'INRAT, telles que « INRAT 100 », « Qods » et « Mektaris ».

En parallèle, le ministère de l'Équipement et de l'Industrie a assuré que toutes les dispositions logistiques étaient prises pour garantir un approvisionnement régulier et continu du marché en engrais chimiques essentiels comme l'ammonitrate, le DAP et le TSP.

À l'issue des délibérations, le Conseil ministériel a validé une série de mesures d'urgence pour protéger le pouvoir d'achat des agriculteurs et sécuriser la filière. Concernant la moisson actuelle, le gouvernement a acté le maintien des prix d'achat des céréales de la saison précédente. Un programme de calibrage technique touchera 1 300 moissonneuses-batteuses pour limiter les pertes et les risques d'incendie.

Le réseau ferroviaire de la SNCFT sera massivement mis à contribution pour accélérer l'évacuation des grains vers des centres de stockage renforcés, notamment pour l'orge. Enfin, le contrôle technique de la collecte sera verrouillé par 26 laboratoires nationaux homologués, le tout soutenu par un financement de la récolte intégralement garanti par l'État.

Pour projeter le secteur vers la saison 2026-2027, l'accent a été mis sur la maîtrise des coûts de production. L'État continuera d'assumer son rôle social en gelant les prix des engrais chimiques au niveau actuel.

Les procédures de financement agricole seront simplifiées, et la sécurité des sites de stockage d'engrais sera renforcée pour assurer une distribution équitable. Le secteur franchit également un cap technologique avec l'ouverture à tous les acteurs de la filière de la plateforme numérique « Engrais », un outil clé pour la modernisation et la durabilité de l'agriculture tunisienne.

En clôture de ce conseil, la Cheffe du Gouvernement a réitéré l'engagement de l'État à réduire sa dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs. Elle a lancé un appel pressant aux institutions bancaires, publiques comme privées, pour qu'elles accordent des facilités de crédit de manière continue aux petits agriculteurs, maillon central de la sécurité alimentaire de la Tunisie.