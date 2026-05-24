Tunisie: Sousse - Distribution gratuite de médicaments pour aider les jeunes à arrêter de fumer

Le délégué régional de l'Office à Sousse, Hatem Houimel, a indiqué que le taux de jeunes ayant réussi à arrêter de fumer grâce aux espaces « Ami des jeunes pour l'arrêt du tabac » et à leurs consultations à Sousse et dans d'autres gouvernorats varie entre 7 et 8 %, des chiffres qu'il considère proches des moyennes mondiales.

Dans une déclaration accordée à la radio en marge d'une manifestation organisée aujourd'hui à Sousse sous le slogan « Sousse respire pour une génération sans tabac », dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale sans tabac, il a reconnu que ce taux demeure faible, tout en estimant qu'il peut être amélioré grâce à la poursuite des campagnes de sensibilisation et à l'organisation de ce type d'événements.

Il a également révélé que les consultations dédiées à l'encouragement des jeunes à arrêter de fumer dans les différents gouvernorats mettent gratuitement des médicaments à leur disposition afin de les aider à se sevrer du tabac.

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Par ailleurs, il a insisté sur l'importance de la sensibilisation contre « la première expérience », avertissant que l'âge des victimes à ce stade est descendu jusqu'à 10 ans. Selon lui, il s'agit d'une porte dangereuse ouverte vers la dépendance au tabac puis à d'autres substances comme le cannabis et d'autres drogues.