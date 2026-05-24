Afrique du Nord: Tunisie-Libye - La coopération et le libre-échange au coeur des travaux de la commission douanière mixte

23 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Les douanes tunisienne et libyenne ont réaffirmé leur engagement à poursuivre la mise en oeuvre de l'accord bilatéral de libre-échange, notamment en ce qui concerne les certificats d'origine préférentiels, à l'issue des travaux de la Commission douanière mixte tuniso-libyenne, tenue les 20 et 21 mai 2026 à Tunis.

Selon un communiqué publié samedi par la Douane tunisienne, les deux parties sont également convenues d'activer l'accord de jumelage dans le domaine de la formation et de renforcer le mécanisme des réunions périodiques entre les responsables des deux administrations douanières.

Cette coopération vise notamment à intensifier la coordination dans la lutte contre la contrebande et le crime organisé, tout en favorisant la fluidité des échanges commerciaux entre les deux pays.

Les discussions ont, par ailleurs, porté sur plusieurs questions techniques liées au commerce de transit et au trafic routier.

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