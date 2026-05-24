Tunisie: Métros - Une panne d'électricité malvenue

Mauvaise surprise en ce matin du jeudi 21 mai 2026. Étudiants et élèves ont été privés de transport, alors qu'ils étaient en pleine période d'examens de fin d'année.

Les autres usagers ont connu le même sort.

Cela s'est produit très tôt à cause d'une panne d'électricité notamment au niveau du tunnel de Bab Alioua. Jusqu'au milieu de l'après-midi, les travaux de réparation étaient en cours.

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En tout cas, la journée est à marquer d'une pierre noire pour les utilisateurs des métros concernés par cette immense panne.

Il faut dire qu'on n'en est pas à une panne près. Le phénomène se répète à plusieurs reprises et ne manque pas de perturber le quotidien des usagers du transport public.

Ce qui n'a pas été sans causer d'énormes désagréments surtout pour les nombreux étudiants et élèves qui passent leurs examens de fin d'année.

L'impact est d'autant plus certain que beaucoup d'entre eux passent les dernières épreuves depuis le milieu de la semaine dernière (étudiants en licence ou en master). Sans parler des élèves des lycées et collèges qui affrontent les devoirs de synthèse dans le cadre de la semaine bloquée.

Bien sûr, tout le monde a essayé de trouver la parade par ses propres moyens. Les uns ont fait appel à l'un des parents pour les emmener à leurs établissements. Les autres ont, tout simplement, eu recours aux taxis (collectifs et individuels).

Bien entendu, ces derniers moyens étaient pris d'assaut. C'était la chasse aux taxis. Le plus étonnant, c'est l'absence totale et absolue de toute information de la part de la Transtu. Aucune communication sur sa page Facebook pour annoncer cette panne et orienter les usagers.

Comme d'habitude, aussi, aucune mesure exceptionnelle n'a été prise pour atténuer les conséquences de ce malencontreux incident. On pense à une réaction rapide consistant à mettre à la disposition des centaines de clients, des bus en renfort.

Rien de tel n'a été fait. Pourtant, ce n'est pas la première fois que des incidents de ce genre se produisent. On ne parvient pas à comprendre le manque de réactivité des services de la Société.

D'ailleurs, bien des propos ont été tenus, ce jour-là, sur la coïncidence de cette panne avec certaines échéances.

À chacun d'interpréter !