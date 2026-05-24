Tunisie: Pourquoi - Du travail à la va-vite

23 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par Taoufik Belhaouane

Il y a une mauvaise habitude aussi bien chez les travailleurs indépendants que dans les entreprises, habitude héritée des temps anciens et qu'on n'arrive pas à éradiquer, c'est de ne jamais terminer le travail.

C'est ainsi qu'après avoir réparé une conduite d'eau près de la gare de la Sncft à Tunis, les ouvriers ont comblé de sable le fossé mais sans repaver, se contentant de mettre les pavés enlevés en tas.

Pourtant, cette opération ne leur aurait pas demandé beaucoup de temps ni d'effort.

Et ce n'est pas la première fois qu'on constate ces faits et qu'on en parle. Mais c'est comme prêcher dans le désert.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.