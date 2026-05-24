Tunisie: Pourquoi - Du travail à la va-vite

Il y a une mauvaise habitude aussi bien chez les travailleurs indépendants que dans les entreprises, habitude héritée des temps anciens et qu'on n'arrive pas à éradiquer, c'est de ne jamais terminer le travail.

C'est ainsi qu'après avoir réparé une conduite d'eau près de la gare de la Sncft à Tunis, les ouvriers ont comblé de sable le fossé mais sans repaver, se contentant de mettre les pavés enlevés en tas.

Pourtant, cette opération ne leur aurait pas demandé beaucoup de temps ni d'effort.

Et ce n'est pas la première fois qu'on constate ces faits et qu'on en parle. Mais c'est comme prêcher dans le désert.