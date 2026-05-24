Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 mai 2026

revue de presse

Grâce royale - Le Maroc desserre l'étau pour les supporters sénégalais condamnés après la CAN

Le Royaume du Maroc a annoncé ce samedi une mesure de grâce royale en faveur des supporters sénégalais condamnés à la suite des incidents survenus lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 organisée sur le royaume chérifien. Une décision prise à l’occasion de l’Aïd Al-Adha et présentée comme un geste de clémence fondé sur les liens historiques unissant Rabat et Dakar.

Dans un communiqué officiel, le Cabinet royal indique que le roi Mohammed VI a accordé sa grâce aux ressortissants sénégalais impliqués dans des infractions commises durant la compétition continentale disputée entre décembre 2025 et janvier 2026.

Les autorités marocaines soulignent que cette décision repose sur des " considérations humaines" et traduit "la profondeur des relations fraternelles" entre les deux pays. [Source allAfrica]

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Bénin: Le président élu Romuald Wadagni officiellement investi à la tête du pays

Déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 12 avril dernier au Bénin, Romuald Wadagni va prêter serment et être officiellement intronisé dans ses nouvelles fonctions au cours d'une cérémonie organisée ce dimanche 24 mai à Cotonou. Une quinzaine de délégations étrangères vont y assister. Parmi elles : des représentants des trois pays de l'Alliance des États du Sahel - le Mali, le Niger et le Burkina Faso.

Au Bénin, Romuald Wadagni sera officiellement investi président de la République, ce dimanche 24 mai, à Cotonou. Déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 12 avril, il va succéder à son mentor, Patrice Talon, qui ne pouvait pas se représenter après avoir effectué deux quinquennats à la tête du pays. [Source RFI]

CEDEAO : La Gambie prendra la tête du GIABA

Abidjan a accueilli du 18 au 23 mai 2026 la 45e Réunion de la Commission technique et la 31e Réunion du Comité ministériel du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA). Cette session marque un tournant stratégique majeur avec le retour des pays de l’AES et la transition à la direction de l’organisation.

Cette plénière marque la fin de mandat d’Edwin Harris Junior, le directeur général du GIABA, en poste depuis août 2022. Il quittera ses fonctions le 30 juillet 2026. Son leadership a permis une restructuration profonde de l’institution.

Sous sa direction depuis août 2022, l’institution a opéré une restructuration profonde. Le GIABA a notamment quitté le programme d’efficacité du Groupe d’action financière (GAFI) pour obtenir sa pleine reconnaissance. C’est la Gambie qui succédera à la tête de l’institution pour poursuivre cette dynamique. [Source Apanews]

Congo-Brazzaville : L’eurobond de 850 millions de dollars qui redonne de l’air au Trésor

La République du Congo a placé, le 20 mai 2026, une obligation internationale de 850 millions de dollars à échéance 2036. La demande a atteint plus de 1,6 milliard de dollars, auprès d’environ 80 investisseurs, selon les éléments communiqués par les autorités congolaises.

Cette quatrième opération en six mois marque le retour de Brazzaville sur les marchés internationaux. Les fonds serviront d’abord à refinancer des engagements existants et à étaler les remboursements dans le temps pour desserrer le poids de la dette. [Source Afrik.com]

Mondial 2026 : Les États-Unis imposent une “bulle Ebola” à la RDC avant la Coupe du monde

À moins d’un mois du Mondial 2026, la sélection de République démocratique du Congo doit s’isoler pendant 21 jours pour pouvoir entrer aux États-Unis, sur fond d’épidémie d’Ebola.

La tension monte autour de la participation de la sélection congolaise à la Coupe du monde 2026. Vendredi 22 mai, la Maison Blanche a annoncé que les joueurs de République démocratique du Congo devront respecter une stricte période d’isolement de 21 jours afin d’être autorisés à entrer sur le territoire américain.

Actuellement en stage de préparation en Belgique, l’équipe congolaise devait se placer en « bulle sanitaire » dès ce vendredi pour conserver ses chances de participer au tournoi. [Source Africa Radio]

Le Togo mise sur la qualité pour s'imposer sur le marché mondial du cacao

Le premier centre de traitement post-récolte du cacao d'excellence a été inauguré samedi à Kessibo-Abrewankor, une infrastructure inédite dans le pays, capable de produire environ 100 tonnes de cacao d'excellence dès sa première année d'exploitation.

L'ambition est de positionner le Togo sur les marchés de niche du cacao fin et aromatisé, où les prix atteignent en général le double des cours ordinaires. Un levier de compétitivité considérable pour un petit pays producteur qui mise sur la qualité plutôt que le volume. [Source Togonews]

La lutte contre l’enrichissement illicite : Le Gabon renforce son dispositif répressif

Le Conseil des ministres du 22 mai 2026, réuni sous la haute présidence du Chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema, a entériné une réforme cruciale pour la bonne gouvernance en République Gabonaise.

Porté par le ministère de la Réforme et des Relations avec les Institutions, le projet de loi adopté modifie la loi n°041/2020 du 22 mars 2021, qui gérait jusqu’alors le régime de prévention et de répression de l’Enrichissement Illicite. À travers la refonte ciblée de plusieurs articles clés, à savoir les dispositions 5, 6, 8, 17 et 19, le gouvernement s’attaque de front aux insuffisances administratives observées sur le terrain. [Source GabonMediaTime]

L'industrialisation en Afrique stimule le développement économique du continent

Les habitants de Ndalatando, dans la province du Cuanza Norte, ont plaidé samedi pour un renforcement des investissements dans l'industrialisation en Afrique afin d'assurer la transformation locale des matières premières et de favoriser le développement économique du continent.

Interrogés par l'ANGOP à l'occasion de la Journée de l'Afrique, les personnes consultées ont estimé que le fait pour de nombreux pays africains de continuer à exporter leurs ressources à l'état brut réduit les revenus économiques internes et limite la création d'emplois pour les jeunes.

Pour l'entrepreneur Paulo Garcia, le développement des industries de transformation pourrait accroître la valeur des produits africains et renforcer les économies nationales. [Source Angop]

Le Burkina Faso affiche un excédent budgétaire de 117,4 millions $ au premier trimestre 2026

Cette amélioration de la situation budgétaire survient dans un contexte marqué par les efforts des autorités pour renforcer la gouvernance économique, améliorer la mobilisation des ressources internes et limiter l’accumulation de la dette intérieure, alors que les besoins de financement restent élevés.

Le Burkina Faso a enregistré un excédent budgétaire global de 66,33 milliards FCFA (environ 117,4 millions USD) au terme du premier trimestre 2026. C’est ce que révèle le rapport sur la situation d’exécution du budget et de la trésorerie de l’Etat au 31 mars 2026, présenté au Conseil des ministre du jeudi 21 mai. [Source Agence ecofin]

Lutte contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest : Meugré Mambé prône la coopération régionale

À l’occasion de la 45e réunion de la Commission technique plénière du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (Giaba), s’est tenue la 31e réunion du Comité ministériel du Giaba, le samedi 23 mai 2026, à Abidjan.

Présidant l’ouverture de cette rencontre statutaire, qui a réuni des ministres ouest-africains chargés de l’Intérieur, de la Justice et des Finances, le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé, a soutenu que la coopération régionale s’impose comme le socle de l’action commune.

Selon lui, les enjeux liés notamment au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive constituent des menaces majeures pour la stabilité des États, la paix sociale et la crédibilité des systèmes financiers. [Source Fratmat]