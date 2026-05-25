Afrique du Nord: Diplomatie - L'approche tunisienne au coeur du consensus maghrébin sur la Libye

La Tunisie nouvelle adopte une politique juste et équilibrée avec les différents pays frères et amis ainsi que face aux divers blocs et autres rassemblements à l'échelle régionale et internationale, tout en restant fidèle à ses principes de respect mutuel et fidèle à l'esprit gagnant/gagnant.

La Presse -- En effet, grâce à son projet en matière de politique étrangère, le Président de la République a marqué de son empreinte les grandes orientations et la présence du pays sur l'échiquier politique au sein des diverses instances à travers le monde, plus précisément au niveau du voisinage.

Cherchant à faire émerger la stabilité politique et stratégique dans la région maghrébine, la Tunisie se pose en tant qu'acteur incontournable dans les relations entre les différents pays de la zone, plus particulièrement la situation chez notre voisin libyen qui reste, au même titre que les autres pays, un maillon clé dans la stabilité régionale à condition, bien entendu, qu'il bénéficie de tous ses droits à la souveraineté et à l'indépendance de décision.

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D'ailleurs, c'est dans ce cadre que le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, vient de participer à la réunion tripartite entre les ministres des Affaires étrangères de Tunisie, d'Égypte et d'Algérie, dans le cadre de ce qui est appelé "le mécanisme tripartite des pays voisins de la Libye".

Dans leur déclaration finale, les trois chefs de la diplomatie ont indiqué et insisté quant à la nécessité d'un règlement politique global, sous l'égide de l'ONU et qui représente « la seule voie » pour mettre un terme à la crise libyenne, unifier les institutions étatiques et organiser des élections présidentielle et législatives simultanées.

Plus encore, ils ont, par la même occasion, rejeté catégoriquement toute ingérence étrangère, plaidant pour une solution libyco-libyenne et une approche intégrée articulée autour des volets politique, sécuritaire, économique et social, dans la mesure où lesdites ingérences constituent; au contraire, un facteur majeur d'aggravation des tensions et de prolongation de la crise.

Dans le même ordre d'idées, les trois ministres ont tenu à exprimer leur vive préoccupation face aux risques encourus par ce pays voisin tout en exhortant les factions libyennes à la plus grande retenue et à éviter l'escalade.

D'autre part, en réitérant leur soutien aux efforts de la Commission militaire conjointe (5+5) pour consolider le cessez-le-feu et en exigeant le retrait total et programmé de toutes les forces étrangères, combattants étrangers et mercenaires du territoire libyen, les ministres n'ont pas oublié d'insister sur l'importance d'une coordination étroite avec l'ONU, la Ligue arabe et l'Union africaine.

Il convient de noter que lors de la visite de notre ministre des Affaires étrangères au Caire où il a été reçu par le Président Abdelfattah Al-Sissi pour discuter des différents points des rapports privilégiés et solides entre les deux pays, l'accent a été mis sur la nécessité de maintenir ouverte l'action du mécanisme de concertation tripartite tuniso-égypto-algérien afin de contribuer à une solution politique garantissant la sécurité, l'unité et la stabilité de la Libye.

C'est dire que le mécanisme en question appuie l'approche tunisienne fondée sur le dialogue entre Libyens et la recherche d'un consensus sans exclusion, sachant que notre pays insiste, depuis plusieurs années, sur l'impératif d'une solution interlibyenne basée sur une réelle volonté du peuple libyen.

Rappelons que, depuis la fin du mois de janvier 2026, le Président Kaïs Saïed avait renouvelé la constante de la Tunisie consistant à ce que la solution à la crise chez notre voisin doit être conçue loin de toute tentative d'internationalisation.

En définitive, le Chef de l'État ne cesse de réaffirmer l'attachement de la Tunisie à l'unité, à la sécurité et à la stabilité de la Libye tout en insistant sur le fait que seuls les Libyens sont habilités à déterminer librement leur avenir afin de rester les maîtres de leur propre destin.