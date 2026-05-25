Sénégal: Malick Ndiaye annonce sa démission de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale

Dakar — Le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a annoncé, ce dimanche, la démission de ses fonctions à la tête de l'institution parlementaire, expliquant que "cette décision procède d'un choix personnel guidé par sa conception des institutions et l'intérêt supérieur de la nation".

"Après une profonde réflexion, mûrie dans le silence, la responsabilité et le sens de l'État, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de Président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Cette décision procède d'un choix personnel, guidé avant tout par ma conception des institutions, de la responsabilité publique et de l'intérêt supérieur de la Nation", a-t-il écrit sur ses pages officielles.

Cette démission intervient 48 heures après le limogeage de Ousmane Sonko du poste de Premier ministre.

Dans une lettre adressée aux Sénégalais, M. Ndiaye estime avoir consacré, depuis son installation en décembre 2024, "toute mon énergie, avec l'ensemble des députés et l'administration parlementaire, au renforcement de notre institution, à la consolidation des principes de transparence, de contrôle et de modernisation, ainsi qu'au rayonnement du Parlement sénégalais sur les scènes nationale et internationale".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il dit rendre grâce à Dieu pour "l'immense honneur" de servir le Sénégal à l'une des plus hautes charges de notre République.

"Au moment où je quitte cette haute fonction, je demeure profondément convaincu que la stabilité de nos institutions, le respect du dialogue républicain, la préservation de la paix civile, de la cohésion nationale et de l'intérêt supérieur du Sénégal doivent demeurer, en toutes circonstances, notre boussole commune", a-t-il ajouté, assurant qu'il poursuivra, avec " le même engagement et la même fidélité" au peuple sénégalais, son action "au service de notre démocratie, de notre République et de notre ambition collective pour le Sénégal".

Malick Ndiaye considère que " dans les responsabilités publiques comme dans les épreuves de la vie nationale, il est des moments où l'intérêt du pays commande de privilégier la hauteur, le discernement et le sens du devoir", avant d'ajouter :" C'est dans cet esprit, et dans cet esprit seulement, que j'ai pris cette décision".