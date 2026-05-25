Afrique: BAL 2026 - L'ASC Ville de Dakar éliminée en quarts par Al Ahly (76-87)

Dakar — L'ASC Ville de Dakar a été éliminée en quarts de finale retour de la Basketball Africa League après sa défaite (76-87) face à Al Ahly, dimanche à Kigali au Rwanda.

Le club dakarois s'était imposé lors du match aller (93-90), mais l'écart de onze points concédé au retour a permis aux Égyptiens de décrocher leur qualification.

Comme lors de la première manche, les deux équipes se sont livrées un véritable bras de fer. Les Sénégalais ont tour à tour pris l'avantage avant de voir les Égyptiens reprendre le contrôle. Durant toute la première période, l'écart n'a jamais dépassé les six points, offrant au public de la BK Arena de Kigali, une rencontre intense et spectaculaire.

Le réveil de l'Américain Lofton, dans le troisième quart-temps, a toutefois déstabilisé les joueurs de Moustapha Gaye. Ce regain de forme a porté Al Ahly jusqu'au bout de la rencontre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le club égyptien a pris à partir de ce moment les commandes du match avant d'en assurer définitivement le contrôle, notamment après la sortie sur blessure du Français Axel Toupane. Ce dernier a néanmoins été le meilleur joueur de l'ASC Ville de Dakar avec 16 points inscrits.

De son côté, Samba Fally Fall est resté fidèle à lui-même en livrant une prestation solide ponctuée de 15 points.

Malgré cette élimination en quarts de finale, les Sénégalais réalisent un meilleur parcours par rapporte à la saison dernière, où ils avaient quitté la compétition dès la phase de groupes.