Sénégal: El Malick Ndiaye démissionne de la Présidence de l'Assemblée nationale

El Malick Ndiaye a annoncé sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale . Dans une déclaration , il explique avoir pris cette décision après « une profonde réflexion », invoquant un choix personnel guidé par « le sens de l'État », « la responsabilité publique » et « l'intérêt supérieur de la Nation ».

Dans son message, l'ancien président de l'institution parlementaire revient sur son passage à la tête de l'Assemblée nationale, mettant en avant les efforts entrepris pour renforcer le rôle du Parlement, promouvoir davantage de transparence, moderniser l'institution et accroître son rayonnement aussi bien au Sénégal qu'à l'international.

El Malick Ndiaye a également exprimé sa reconnaissance envers les députés de la majorité et de l'opposition, le Bureau de l'Assemblée nationale, l'administration parlementaire ainsi que les membres de son cabinet. Il a salué « la confiance » et « l'esprit de collaboration » dont il dit avoir bénéficié durant son mandat.

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Il a aussi adressé des remerciements appuyés aux militants et responsables du parti PASTEF, sous la bannière duquel il avait été investi. Selon lui, leur engagement et leur fidélité aux idéaux de transformation ont constitué une source permanente « de force, d'exigence et de responsabilité ».

Ce dernier a également insisté sur la nécessité de préserver la stabilité des institutions, le dialogue républicain, la paix civile et la cohésion nationale. Il affirme vouloir poursuivre son engagement « au service de la démocratie, de la République et de l'ambition collective pour le Sénégal », malgré son départ de cette haute fonction.

Concluant son message par une prière pour le Sénégal, il affirme que certaines circonstances imposent de privilégier « la hauteur, le discernement et le sens du devoir ».