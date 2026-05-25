analyse

Addis-Abeba — Le gouvernement et les citoyens éthiopiens conduisent une mutation sans précédent dans l'histoire contemporaine du pays.

Alors que les autorités lancent des projets majeurs destinés à accélérer la croissance économique et la prospérité nationale, de nombreux jeunes Éthiopiens convertissent leur créativité en perspectives concrètes grâce à l'innovation et à l'autonomie.

À partir de tissus, de caoutchouc, de métal, de cuir et d'autres matériaux recyclés, ces jeunes talents créent des vêtements, des oeuvres numériques et de nouveaux modèles industriels.

La plupart ne disposent ni de réseaux politiques ni de richesse familiale. Beaucoup reçoivent très peu d'appui institutionnel.

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Ils possèdent toutefois une grande imagination, une forte capacité de résistance et un accès aux plateformes numériques grâce à leurs smartphones.

Pour de nombreux observateurs, ces jeunes innovateurs, associés aux efforts de modernisation du pays, incarnent une nouvelle génération de bâtisseurs nationaux.

Cette dynamique dépasse largement les frontières éthiopiennes. Figure parmi les nations les plus influentes d'Afrique de l'Est, l'Éthiopie oriente de plus en plus l'avenir de la région.

De jeunes innovateurs participent à la construction d'un futur interconnecté et tourné vers la technologie, reflétant les aspirations de millions d'habitants de la Corne de l'Afrique.

Dans le même temps, les investissements publics dans les parcs industriels, l'innovation numérique, les corridors de transport, les énergies renouvelables, le développement urbain et les écosystèmes de startups multiplient les occasions d'entrepreneuriat et renforcent l'intégration économique régionale.

Ces transformations positionnent progressivement l'Éthiopie comme un centre émergent de production, de logistique, de technologie et de développement durable sur le continent africain.

À l'opposé, un autre courant politique subsiste, enraciné dans des décennies de lutte armée et d'affrontements idéologiques. Certains acteurs politiques historiques continuent d'influencer la politique nationale à travers le prisme de la division, du ressentiment et de la rivalité du pouvoir.

Leur vision politique demeure souvent liée aux conflits du passé plutôt qu'aux perspectives d'avenir. Les critiques estiment que, s'ils défendent l'unité lorsqu'ils gouvernent, leur discours glisse vers l'instabilité et la polarisation dès que leur influence faiblit.

De nombreux analystes présentent cette réalité comme le paradoxe contemporain de l'Éthiopie : une génération cherche à créer des opportunités à partir de ressources limitées, tandis qu'une autre risque de compromettre ces avancées par le ressentiment et la confrontation.

L'Éthiopie jouant un rôle central dans la stabilité régionale, sa politique intérieure produit des conséquences bien au-delà de ses frontières.

Le débat ne concerne plus uniquement la politique nationale ; il s'agit désormais d'un affrontement plus large entre innovation et immobilisme, intégration et fragmentation, espoir et amertume politique.

Ce contraste devient de plus en plus visible dans le développement du réseau d'infrastructures éthiopien, l'amélioration des transports et de la connectivité aérienne, les programmes de transformation numérique, la modernisation agricole et les initiatives d'énergies propres visant à réduire la pauvreté tout en consolidant la coopération régionale.

Dans l'ensemble du pays, des Éthiopiens de tous horizons continuent d'aspirer à la paix, à la stabilité et au progrès économique.

Au coeur de cette transition générationnelle émergent de jeunes créateurs comme l'artiste en ligne connu sous le nom de « Kalu Putik », qui transforme des matériaux ordinaires et abandonnés en oeuvres d'art et de mode de grande valeur.

Kalu n'est pas issu des institutions d'élite ni des milieux privilégiés. Plutôt que d'attendre l'aide de l'État ou le soutien d'entreprises, il a tracé son propre parcours grâce à sa persévérance et à son imagination.

Dans un monde où la jeunesse africaine est souvent perçue comme un simple consommateur ou bénéficiaire d'assistance, il a démontré que la créativité peut devenir une forme de capital puissante.

Grâce à des plateformes comme TikTok, Instagram et Telegram, il a attiré des millions d'abonnés et s'est élevé du statut d'artiste local à celui d'acteur important de l'économie créative mondiale.

Son ascension s'inscrit également dans un contexte national plus vaste, marqué par un accès élargi à internet, le développement des systèmes de paiement numérique, des réformes économiques orientées vers la jeunesse et des investissements croissants dans le secteur créatif éthiopien.

L'Ancienne Garde

L'ancienne génération politique éthiopienne demeure très éloignée du monde de l'innovation numérique et de la créativité portée par la jeunesse. Nombre de ses membres ont passé plusieurs décennies au sein de gouvernements, de mouvements armés et d'organisations idéologiques.

Pourtant, l'expérience seule ne garantit ni la sagesse ni l'intégrité. Sans responsabilité morale ni vision claire, une longue expérience politique peut devenir un poids plutôt qu'un avantage.

Ce problème touche également la politique de l'Afrique de l'Est. Depuis des décennies, la politique régionale reste souvent marquée par des conflits indirects, la méfiance politique et une compétition à somme nulle.

Au lieu de privilégier l'intégration commerciale, les infrastructures partagées et la sécurité collective, certains acteurs politiques demeurent prisonniers des conflits du XXe siècle, notamment de l'héritage de la monarchie, du régime militaire et des tensions ethniques.

Alors qu'une grande partie du monde s'oriente vers l'innovation technologique et l'intégration économique, ces approches politiques dépassées continuent d'interpréter les relations régionales à travers le prisme de griefs et de divisions non résolus.

À l'inverse, la trajectoire actuelle de développement de l'Éthiopie met de plus en plus l'accent sur la diplomatie économique, la connectivité commerciale régionale, les infrastructures transfrontalières et la coopération énergétique comme fondements d'une stabilité et d'une croissance durables.

L'état d'esprit destructeur

Malgré les efforts permanents entrepris en faveur d'un développement inclusif et de la modernisation, un défi persistant continue de façonner la vie politique éthiopienne.

Certains groupes politiques défendent l'unité nationale et le développement lorsqu'ils détiennent l'influence, mais basculent rapidement vers la confrontation et la déstabilisation dès qu'ils perdent du terrain.

Par conséquent, les grands projets nationaux, tels que les réformes économiques, le développement des corridors économiques, la modernisation numérique, l'expansion du tourisme et les initiatives environnementales, deviennent fréquemment la cible de campagnes cherchant à discréditer les progrès accomplis.

Pourtant, l'Éthiopie a poursuivi la réalisation de grands projets d'infrastructure, la modernisation urbaine, l'expansion des destinations touristiques, l'amélioration de l'accès à l'électricité, le renforcement de la productivité agricole et la mise en oeuvre de programmes de restauration environnementale reconnus à l'échelle internationale.

Les désaccords politiques demeurent naturels dans toute société. Toutefois, les analystes avertissent que la coopération avec des forces extérieures cherchant à déstabiliser le pays franchit la frontière entre l'opposition légitime et les actions portant atteinte aux intérêts nationaux, ce qui reste totalement inacceptable.

Les campagnes de désinformation, les tentatives d'affaiblir la confiance des investisseurs et les manoeuvres visant à attiser les troubles sociaux font désormais partie intégrante de cette lutte plus vaste.

Pourtant, le pays continue d'attirer des investissements dans les infrastructures, l'industrie manufacturière, l'aviation, l'énergie, les télécommunications et le tourisme, tout en consolidant sa position parmi les économies africaines à la transformation la plus rapide.

Les observateurs soulignent également que certains acteurs étrangers considèrent une Éthiopie autosuffisante et engagée dans l'industrialisation comme une menace pour les équilibres géopolitiques existants.

Par conséquent, les tensions internes sont parfois exploitées afin de freiner les projets nationaux stratégiques, notamment la recherche par l'Éthiopie d'une utilisation équitable des ressources naturelles et d'un accès fiable aux routes commerciales maritimes.

Malgré ces pressions, le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne s'est imposé comme un symbole de souveraineté nationale, d'autonomie africaine et de potentiel économique régional.

Ce projet devrait fournir une énergie propre à des millions de personnes, tout en soutenant l'industrialisation et l'intégration économique de l'Afrique de l'Est.

Parallèlement, les conflits locaux et les griefs historiques sont fréquemment instrumentalisés à des fins politiques, accentuant l'instabilité et la méfiance sociale.

La paix demeure fragile. Instaurer la confiance entre les communautés exige des générations d'efforts, mais elle peut être rapidement compromise par la violence et les discours haineux.

En réponse, les initiatives gouvernementales axées sur l'éducation, la formation technique, l'alphabétisation numérique, l'incubation des start-ups et l'emploi des jeunes cherchent à canaliser l'énergie des nouvelles générations vers l'innovation et la productivité plutôt que vers les conflits.

Les analystes avertissent que la manipulation politique et la violence risquent de priver l'Éthiopie et l'ensemble de l'Afrique de l'Est des talents nécessaires au progrès technologique, à l'industrialisation et à l'intégration régionale.

Une grande partie du discours politique repose encore sur des cadres idéologiques hérités des années 1960 et 1970, divisant la société en ennemis permanents et ralentissant le progrès économique.

L'Éthiopie moderne, cependant, s'oriente de plus en plus vers une gouvernance centrée sur l'innovation, la transformation numérique, le développement des énergies renouvelables, l'urbanisation intelligente et la coopération économique régionale comme piliers d'une prospérité durable.

Conclusion

L'Éthiopie traverse une étape historique décisive, marquée par la créativité, la résilience et un renouveau national.

De nombreux jeunes Éthiopiens rejettent les politiques de haine et de division, conscients que la création d'opportunités est plus précieuse que la destruction de communautés au nom de griefs historiques.

Des personnalités comme Kalu Putik incarnent une génération qui perçoit des possibilités là où d'autres ne voient que des limites.

Elles démontrent que la plus grande richesse de l'Éthiopie ne se trouve ni sous terre ni entre les mains des élites politiques, mais dans l'imagination, l'énergie et la détermination de sa jeunesse.

Malgré les pressions extérieures, les tensions internes et les crises politiques récurrentes, l'Éthiopie poursuit une vision ambitieuse de réduction de la pauvreté et de développement durable. L'élan porté par des millions de jeunes tournés vers l'avenir devient de plus en plus difficile à ralentir.

Grands projets d'infrastructure, réformes économiques, développement des énergies renouvelables, parcs industriels, systèmes de gouvernance numérique, développement du tourisme, modernisation agricole et programmes de restauration environnementale : autant d'éléments qui annoncent une transformation profonde.

À mesure que l'Éthiopie consolide son rôle de pilier régional, ses progrès pourraient devenir un moteur d'intégration, de connectivité et de stabilité renforcées dans la Corne de l'Afrique.