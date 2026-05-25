Afrique: Assemblées annuelles de la BAD - Enjeux et perspectives pour le continent

Les travaux des assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), prévues du 25 au 29 mai à Brazzaville, constituent un événement majeur pour le développement économique du continent. À la veille de l'ouverture de ces assises, le président congolais, Denis Sassou Nguesso, a reçu le président du Groupe de la BAD, Sidi Ould Tah, afin d'échanger sur les préparatifs et les enjeux de cette rencontre.

Les discussions de la 61ème Assemblée annuelle de la BAD et à la 52ème Assemblée annuelle du Fonds africain de développement, qui marquent le retour de l'institution financière panafricaine en terre congolaise après plusieurs années, s'annoncent comme un moment déterminant pour l'avenir du continent africain. Lors de sa rencontre avec le chef de l'Etat congolais, Dr Sidi Ould Tah a fait le point sur les préparatifs ainsi que sur les grands thèmes qui seront abordés.

Ces assises vont se concentrer sur la mobilisation des ressources financières. « Nous sommes très confiants que ces assemblées seront un très grand succès, non seulement pour la BAD et la République du Congo, mais pour toute l'Afrique », a affirmé Dr Ould Tah, soulignant l'importance des discussions axées sur le financement des projets prioritaires du continent. Le montant global de ces besoins est estimé à plus de 400 milliards de dollars par an, alors que les financements disponibles peinent à atteindre ce volume.

La tenue de ces assemblées annuelles de la BAD à Brazzaville, d'où le Congo préside le Conseil des gouverneurs de la BAD, offre une opportunité unique d'examiner sérieusement la question de la mobilisation des fonds. Les chefs de l'État et les bailleurs de fonds présents auront l'occasion de s'engager dans des discussions sur les réformes nécessaires pour transformer la BAD, selon son patron, en une institution plus dynamique et mobilisatrice des ressources pour l'Afrique. « Nous comptons mobiliser davantage de ressources en collaboration avec le gouvernement congolais pour soutenir le plan national de développement de la République du Congo », a assuré Dr Sidi Ould Tah.

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Ce rendez-vous s'inscrit dans un nouveau contexte pour le président Denis Sassou Nguesso, qui entame un nouveau mandat avec un plan de développement orienté vers la transformation structurelle de l'économie nationale. Les assemblées de la BAD pourraient donc représenter une étape décisive pour le Congo et pour tous les pays africains engagés dans la quête d'un meilleur avenir économique sur le continent.