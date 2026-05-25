Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 mai 2026

revue de presse

Sénégal : El Malick Ndiaye quitte la présidence de l’Assemblée nationale et invoque "l'intérêt supérieur de la Nation"

Onde de choc au sommet de l’État sénégalais. 48 heures, après que le président de la République SEM Bassirou Diomaye Faye ait demis de ses fonctions le premier ministre Mr Ousmane Sonko, c'est au tour d'El Malick Ndiaye d'annoncer sa démission de la présidence de l’Assemblée nationale du Sénégal.

À travers un message adressé à la Nation, il invoque une décision prise "après une profonde réflexion" et guidée par "le sens de l’État" ainsi que "l’intérêt supérieur de la Nation".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans une déclaration au ton solennel, l’ancien président de l’institution parlementaire affirme avoir mûri ce choix "dans le silence, la responsabilité et le discernement", sans toutefois préciser les raisons exactes de son départ. [Source allAfrica]

Premier gouvernement Wadagni au Benin : Sept ministres reconduits de l’équipe Talon

Le président Romuald Wadagni a choisi de s’appuyer sur plusieurs figures expérimentées du précédent gouvernement pour constituer son premier cabinet.

Selon le décret de composition publié le 24 mai 2026, sept ministres ayant servi sous le président Patrice Talon conservent leur place au sein du nouvel exécutif.

Cette reconduction partielle traduit une volonté de continuité et de stabilité dans la mise en œuvre des réformes engagées sous le régime précédent, tout en ouvrant la voie à de nouvelles orientations politiques. [Source Beninwebtv]

Assemblées annuelles de la BAD : Enjeux et perspectives pour l’Afrique

Les travaux des assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), prévus du 25 au 29 mai à Brazzaville, constituent un événement majeur pour le développement économique du continent. À la veille de l’ouverture de ces assises, le président congolais, Denis Sassou N'Guesso, a reçu le président du Groupe de la BAD, Sidi Ould Tah, afin d’échanger sur les préparatifs et les enjeux de cette rencontre.

Les discussions de la 61e Assemblée annuelle de la BAD et de la 52e Assemblée annuelle du Fonds africain de développement, qui marquent le retour de l’institution financière panafricaine en terre congolaise après plusieurs années, s'annoncent comme un moment déterminant pour l’avenir du continent africain. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Nigéria : Candidat à un 2e mandat, Tinubu défend son bilan économique

Le président nigérian Bola Tinubu, 74 ans, a accepté sans réserve sa nomination en tant que candidat du Congrès progressiste (APC), le parti au pouvoir.

Officiellement désigné candidat du parti pour l'élection présidentielle de 2027 lors d'une cérémonie à Abuja, la capitale, le chef d’état a profité de son discours d’acceptation pour défendre avec vigueur les réformes économiques controversées de son administration.

"De nombreux Nigérians sont encore confrontés à la hausse des coûts et à l’ajustement économique ; nous ne minimisons pas ces préoccupations. Nous les comprenons et nous gouvernons non pas dans le confort, mais dans la réalité, avec honnêteté et action", a déclaré Bola Ahmed Tinubu. [Source Africanews]

Mamelodi Sundowns remporte la Ligue des Champions CAF

Victorieux (1-0) à Prétoria lors du match aller, les Sud-africains du Mamelodi Sundowns ont décroché un nul (1-1) ce dimanche 24 mai au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat face à l’AS FAR, lors de la rencontre retour de la Ligue des champions africaine.

La rencontre décisive entre le Mamelodi Sundowns et l’AS FAR, en finale retour de la Ligue des champions africaine, s’est soldée par un nul (1-1) sur des réalisations de Mohamed Rabie Hrimat (40′ Pen) pour les FAR et Teboho Mokoena (45′ +7) pour les Mamelodi Sundowns. [Source Apanews]

Madagascar : Des attaques ciblant des albinos replongent le pays dans l’angoisse

À Madagascar, la communauté albinos vit sous le choc. Un bébé de huit mois porté disparu, un enfant de douze ans tué, un jeune homme assassiné début avril : les crimes violents visant les personnes atteintes d’albinisme se multiplient ces derniers mois, principalement dans le sud et l’ouest du pays. Une dizaine d’interpellations ont eu lieu, mais la peur, elle, ne recule pas.

Ces attaques ne relèvent pas de violences ordinaires. Elles s’inscrivent dans un système de croyances mystiques qui attribuent aux corps des albinos des propriétés surnaturelles. Yeux renfermant des diamants ou de l’or, os et membres capables d’apporter richesse, pouvoir politique ou prospérité économique : autant de mythes tenaces qui transforment des êtres humains en cibles.

L’association Albinos Madagascar évoque un climat « d’insécurité psychologique », où même une remarque bien intentionnée dans la rue peut être vécue comme une menace discriminante. [Source Africapresse]

RDC : De nouvelles mesures pour tenter d'endiguer Ebola, dix jours après l'annonce d'une nouvelle épidémie

La RDC et des pays de la région ont pris le week-end du 23-24 mai 2026 des mesures plus restrictives pour tenter d'endiguer la propagation d'Ebola : suspension par l’Ouganda de ses vols vers Kinshasa, suspension des vols entre Bunia et Kinshasa, interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes à Bunia, annonce par la Centrafrique du renforcement de la surveillance épidémiologique et sécurisation des points d'entrée sur son territoire, annonce par le groupe politico-militaire AFC/M23 d’un isolement de 21 jours pour les personnes en provenance d'Ituri.

Les derniers chiffres en RDC font état de 904 cas suspects et de 220 décès suspects, dont 101 cas confirmés et 10 décès confirmés dans l’est de la RDC, au Nord-Kivu, au Sud-Kivu et en Ituri, considérée comme l’épicentre de cette 17e épidémie d’Ebola au Congo. [Source RFI]

Gabon : Vers la construction des barrages d’Irouba et d’Egoumbi

Réuni le vendredi 22 mai 2026 sous la présidence du chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema, le Conseil des ministres a donné son approbation au recours à une procédure d’entente directe avec la société Hydronéo pour le financement, la construction et l’exploitation des barrages hydroélectriques d’Irouba et d’Egoumbi. Ces infrastructures doivent permettre d’ajouter 54,5 MW au réseau interconnecté du Sud afin de répondre aux déficits énergétiques persistants dans plusieurs localités du pays.

Face aux coupures récurrentes d’électricité et à la croissance continue de la demande énergétique, le gouvernement gabonais poursuit sa stratégie de renforcement des capacités nationales de production électrique.

Depuis plusieurs années, les difficultés d’approvisionnement en énergie affectent aussi bien les ménages que les activités économiques dans plusieurs provinces, notamment dans le sud du pays où les besoins énergétiques restent importants. [Source GabonMediaTime]

Guinée : Hausse de la capacité du réseau national Internet

La Guinée accélère le renforcement de ses infrastructures numériques avec le doublement de la capacité de sa dorsale nationale de fibre optique, désormais portée de 200 Gb/s à 400 Gb/s.

L’annonce a été faite le 20 mai par la Société de gestion et d’exploitation du backbone national, qui a réalisé cette montée en puissance avec l’appui technique du géant chinois Huawei.

Il s’agit de la deuxième augmentation majeure de capacité enregistrée en seulement un an et demi. Selon les autorités, la progression cumulée atteint désormais 700 % sur la période, dans un contexte de forte croissance de la demande en Internet haut débit. [Source Fineco]

Côte d’Ivoire - Effondrement d'un immeuble à Koumassi : Le bilan s’alourdit à 8 morts, les recherches se poursuivent

Le drame continue de bouleverser la commune de Koumassi. Après l’effondrement d’un immeuble survenu dans la matinée du samedi 23 mai 2026 à Koumassi Soweto, derrière l’hôtel Belem, le bilan provisoire s’est alourdi au fil des opérations de recherche et de déblaiement menées par les secours.

Selon les dernières informations communiquées par les services de secours, quatre nouvelles victimes ont été découvertes sous les décombres au cours des dernières heures de fouille. Les corps ont ensuite été mis à la disposition des services des pompes funèbres. Ce nouveau développement porte désormais à huit le nombre total de victimes décédées extraites des gravats depuis le début de l’intervention. [Source Fratmat]