Afrique: Le Code noir tombe enfin - La République française rattrapée par trois siècles de silence

Cette année, la France s'apprête à abroger symboliquement le texte qui avait transformé des millions d'Africains en « biens meubles ». Il aura fallu 178 ans après l'abolition définitive de l'esclavage pour qu'elle ose enfin refermer l'un des chapitres les plus sombres de son histoire juridique.

Le vote unanime de la commission des lois pour l'abrogation symbolique du Code noir marque un tournant mémoriel majeur : celui où la France reconnaît qu'un texte fondé sur la déshumanisation raciale ne peut plus subsister, même symboliquement, dans l'ombre de son droit. Promulgué en 1685 sous Louis XIV et élaboré sous l'impulsion de Jean-Baptiste Colbert, le Code noir constituait la colonne vertébrale juridique du système esclavagiste colonial français.

Son objectif était clair : sécuriser l'économie de plantation dans les Antilles françaises en organisant légalement la servitude de millions d'Africains déportés. Le texte allait bien au-delà d'un simple règlement colonial. Il institutionnalisait la négation de l'humanité des esclaves. Son article 44, devenu emblématique de la barbarie juridique coloniale, définissait les esclaves comme des « biens meubles ». Des êtres humains pouvaient être vendus, transmis par héritage, saisis ou échangés comme du bétail.

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La violence était au coeur même du système. Familles séparées, travail forcé, mutilations, marquage au fer rouge, exécutions des esclaves fugitifs : le Code noir organisait une terreur permanente destinée à protéger les intérêts économiques coloniaux. Il imposait aussi une domination culturelle totale : conversion forcée au catholicisme, interdiction des pratiques africaines et contrôle absolu des corps. Mais ce texte a surtout joué un rôle central dans la construction du racisme moderne. En distinguant juridiquement Blancs libres et Noirs esclavagisés, il transforme progressivement la couleur de peau en hiérarchie politique et sociale.

Le racisme cesse alors d'être un simple préjugé ; il devient une norme d'État. Face à cette machine coloniale, les résistances furent constantes. Marronnage, révoltes, transmission clandestine des cultures africaines : les esclaves n'ont jamais cessé de combattre leur condition. La révolution haïtienne menée par Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines infligera même un séisme historique au système esclavagiste mondial.

Aujourd'hui, l'abrogation du Code noir dépasse largement la seule question historique. Car les héritages coloniaux demeurent visibles : scandale du chlordécone aux Antilles, inégalités persistantes dans les outre-mer, discriminations raciales ou fractures économiques héritées de l'esclavage. En soutenant cette abrogation, Emmanuel Macron reconnaît implicitement qu'il ne peut y avoir de République crédible sans confrontation avec cette mémoire.

Mais le débat ne fait que commencer. Derrière la question symbolique surgit désormais celle, beaucoup plus explosive, des réparations et des responsabilités historiques de l'État français. Car le Code noir n'est pas seulement une archive du passé. Il reste le miroir brutal des contradictions françaises entre universalisme proclamé et domination coloniale assumée.