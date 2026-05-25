Afrique: 18 supporters rentrés de détention au Maroc - Le président Bassirou Diomaye Faye offre 2 millions FCFA et un mouton à chacun

Lors de l'accueil officiel réservé aux quinze supporters sénégalais libérés au Maroc, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait pris un engagement rapidement concrétisé. À l'approche de la Tabaski, le chef de l'État a offert deux millions de francs CFA ainsi qu'un mouton à chacun des 18 supporters détenus au Maroc après la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025.

La promesse tenue a été respectée. Deux (2) millions de francs CFA ainsi qu'un mouton pour la Tabaski, c'est ce qu'a offert le président Bassirou Diomaye Faye a offert à chacun des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc depuis 125 jours pour la grande majorité. Trois d'entre eux étaient déjà rentrés au Sénégal il y a quelques semaines, tandis que les quinze autres ont regagné Dakar dans la nuit du samedi au dimanche. Le président tient ainsi la promesse formulée quelques heures plus tôt, affirmant que l'État sénégalais resterait aux côtés des détenus, notamment sur le plan financier.

Ce retour, fortement symbolique, a mobilisé plusieurs composantes de l'État sénégalais. Aux côtés du président Bassirou Diomaye Faye, des autorités diplomatiques et sportives ont joué un rôle important dans le dénouement de cette affaire. Le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Niang, ainsi qu'une partie de la diplomatie sénégalaise, notamment l'ambassadrice du Sénégal au Maroc, Seynabou Dial, ont été impliqués dans le suivi du dossier.

Les autorités du football sénégalais se sont également fortement mobilisées, avec notamment Fédération sénégalaise de football, conduite par son président, Abdoulaye Fall, aux côtés de responsables du football local.

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