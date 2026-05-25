Le drame continue de bouleverser la commune de Koumassi. Après l'effondrement d'un immeuble survenu dans la matinée du samedi 23 mai 2026 à Koumassi Soweto, derrière l'hôtel Belem, le bilan provisoire s'est alourdi au fil des opérations de recherche et de déblaiement menées par les secours.

Selon les dernières informations communiquées par les services de secours, quatre nouvelles victimes ont été découvertes sous les décombres au cours des dernières heures de fouille. Les corps ont ensuite été mis à la disposition des services des pompes funèbres. Ce nouveau développement porte désormais à huit le nombre total de victimes décédées extraites des gravats depuis le début de l'intervention.

L'effondrement s'est produit précisément à 05h51, provoquant une vive émotion au sein des populations riveraines, réveillées par le fracas de la bâtisse qui s'est écroulée. Très rapidement, les équipes de secours ont été déployées sur le site afin de porter assistance aux éventuels survivants et sécuriser la zone.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les opérations se poursuivent sans interruption. Les secours, mobilisés jour et nuit, continuent de fouiller minutieusement les décombres dans l'espoir de retrouver d'éventuelles personnes encore ensevelies. Les sapeurs-pompiers sont appuyés par des unités cynophiles spécialisées dans la recherche de victimes grâce à des chiens renifleurs, ainsi que par des engins lourds mobilisés pour faciliter les travaux de déblaiement.

Parmi les moyens engagés figurent notamment le FPT 21, ainsi que les unités cynophiles CYNO 21 et CYNO 22. Les autorités administratives et sécuritaires suivent également la situation de près. Sur les lieux du drame, plusieurs responsables ont été aperçus, notamment l'officier de garde, des éléments de la gendarmerie et de la police, des représentants du District autonome d'Abidjan, ainsi que le ministre de la Construction et de l'Urbanisme venu constater l'ampleur des dégâts.

Cette tragédie relance une nouvelle fois la question de la sécurité des constructions et du respect des normes urbanistiques dans le district d'Abidjan, où les cas d'effondrements d'immeubles suscitent régulièrement l'inquiétude des populations.

En attendant les conclusions des enquêtes qui devraient déterminer les causes exactes du sinistre, les opérations de recherche demeurent la priorité absolue des secours, déterminés à s'assurer qu'aucune victime ne reste prisonnière des décombres.