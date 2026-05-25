Afrique: Ligue des champions CAF - Le Mamelodi Sundowns remporte la compétition face à l'AS FAR Rabat

Victorieux (1-0) à Pretoria lors du match aller, les Sud-africains du Mamelodi Sundowns ont décroché un nul (1-1) ce dimanche 24 mai au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat face à l'AS FAR lors de la rencontre retour. Ce résultat suffit au bonheur des hommes de Miguel Cardoso qui décrochent la Ligue des champions africaine pour la deuxième fois de leur histoire après 2016.

Les « Brésiliens » soulèvent le trophée continental une décennie plus tard. Dans une rencontre tendue et hachée, marquée par d'âpres duels, les Sud-africains du Mamelodi ont résisté à la pression marocaine pour décrocher un match nul synonyme de titre après leur succès de l'aller. Lors du premier acte le week-end dernier, leur adversaire du soir, l'AS FAR Rabat n'avait pas montré grand-chose, se contentant de défendre en limitant les offensives sud-africaines. Mais ce n'était pas le même match ce soir au Maroc, les « Militaires » ont pressé haut et fort pour tenter de rattraper leur retard. Les Brésiliens, souvent pris à la gorge, ont résisté.

L'AS FAR Rabat s'est relâché juste avant la pause

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Les deux équipes, crispées par l'enjeu, ont laissé éclater leur tension lors des premières minutes. Brayan Léon Muniz et Marouane Louadni ont occupés d'un carton jaune dès la 3e minute à cause d'une échauffourée qui trouve son origine dans un tacle trop appuyé du Colombien sur le défenseur central marocain. Beaucoup de gestes assez limites mais peu d'occasions. Le capitaine marocain Mohamed Rabbie Hrimat n'a pas pu redresser le cuir et n'a pas cadré sa reprise de volée au niveau du point de penalty (16e) tandis que l'attaquant du Sundowns Tashreeq a déclenché une lourde frappe aux trente mètres qui n'est pas passé loin du cadre (24e).

Les joueurs de l'AS FAR Rabat, qui ont beaucoup plongé dans la surface pour influencer l'arbitre afin d'obtenir un pénalty, ont obtenu ce qu'ils voulaient lorsque Divine Lunga, en voulant dégager, à taper dans la cuisse d'un Reda Slim malin. Appelé par le VAR, l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan à désigné le point de penalty et c'est le capitaine Hrimat qui l'a transformé pour faire chavirer le public de Rabat (1-0, 40e). Mais les Marocains se sont relâchés et après une première alerte et une parade d'Ahmed Reda Tagnaouti sur une reprise de Muniz (43e), Teboho Mokoena a superbement égalisé sur une reprise de volée imparable (1-1, 45e7). Avec ce précieux but à l'extérieur, les Brésiliens ont fait un grand pas vers le trophée.

Hrimat rate le pénalty de l'espoir en seconde période

Dos au mur, l'AS FAR a bien tenté de revenir mais le bloc bas sud-africain s'est montré hermétique. Le portier Ronwen Williams s'est pourtant troué en relâchant un ballon sur une frappe d'Ahmed Hammoudan et Fahli qui rôdait par-là, a été ensuite bousculé par le gardien sud-africain. Pénalty accordé par l'arbitre après vérification à l'aide de la VAR et c'est Hrimat qui s'est élancé pour le frapper. Mais Williams s'est rattrapé en stoppant la frappe du milieu marocain d'une main ferme (77e). Le tournant du match sans aucun doute puisqu'un doublé d'Hrimat aurait pu redonner espoirs à l'AS FAR. Les Marocains, obligés de marquer deux buts dans le dernier quart d'heure de la rencontre, ne s'en remettront plus.

Le Mamelodi Sundowns, finaliste malheureux l'année dernière face au Pyramids FC, remporte la Ligue des champions de la CAF pour la seconde fois après 2016 et continue d'écrire l'histoire.