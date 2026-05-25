Soudan: Le Premier ministre réaffirme son soutien aux programmes de l'administration fiscale

24 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre Dr. Kamil Idris a réaffirmé le soutien du gouvernement aux programmes de l'administration fiscale, soulignant son rôle dans le soutien de l'économie nationale.

Lors d'une réunion avec les responsables du fisc, les discussions ont porté sur les plans de modernisation du système fiscal, notamment le projet de facture électronique, relancé après son interruption due à la guerre.

Les participants ont insisté sur l'importance de ce système pour renforcer les recettes de l'État ainsi que la transparence des transactions fiscales.

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