Soudan: Le Conseil des ministres examine les questions liées aux moyens de subsistance de la population, à l'électricité et à l'eau.

24 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Conseil des ministres présidé par le Premier ministre Dr. Kamil Idris, a examiné aujourd'hui plusieurs questions liées au coût de la vie, à l'électricité et à l'approvisionnement en eau, dans le cadre des efforts visant à améliorer les services à Khartoum et à accompagner le retour volontaire des habitants.

Le gouvernement a également passé en revue les résultats de récentes visites officielles et discuté d'un projet de loi sur la régulation de la médiation commerciale, avant de le renvoyer pour un examen complémentaire.

Le Conseil a en outre salué les préparatifs de la saison des pluies de 2026 et ordonné le versement d'une prime aux enseignants déjà approuvée auparavant.

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