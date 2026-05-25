Cote d'Ivoire: Après une mission au pays - Alassane Ouattara de retour à Abidjan

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan, ce samedi 23 mai 2026, après avoir pris part au Sommet Africa Forward, à Nairobi.

Le Chef de l'État ivoirien a été accueilli à son arrivée par le Vice-président Tiémoko Meyliet Koné, le Premier ministre Robert Beugré Mambé, plusieurs personnalités du gouvernement, des membres du Cabinet présidentiel ainsi que des autorités administratives et militaires venues lui souhaiter la bienvenue après ce déplacement à l'étranger.

Cette mission au Kenya s'inscrivait dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et ce pays d'Afrique de l'Est.

Au cours de son séjour, le Président Alassane Ouattara a eu des échanges de haut niveau portant sur des questions économiques, diplomatiques et sécuritaires, mais également sur les perspectives de consolidation des partenariats sud-sud entre États africains.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le déplacement du Chef de l'État aura également permis de réaffirmer l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur de l'intégration africaine, du développement des échanges intra-africains et de la promotion de la stabilité sur le continent. Plusieurs observateurs estiment d'ailleurs que cette visite contribuera à dynamiser davantage les relations bilatérales entre Abidjan et Nairobi.

Le retour du Président Alassane Ouattara intervient dans un contexte marqué par plusieurs enjeux nationaux et internationaux. Sur le plan interne, le gouvernement poursuit la mise en oeuvre de nombreux projets de développement destinés à renforcer les infrastructures, améliorer les conditions de vie des populations et consolider les performances économiques du pays.

À travers cette mission à l'étranger, le Chef de l'État confirme sa volonté de maintenir une diplomatie active au service du rayonnement de la Côte d'Ivoire et du renforcement de sa coopération avec ses partenaires internationaux.