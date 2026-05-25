Cote d'Ivoire: Répression judiciaire et contrefaçon - Les hommes de loi affûtent leurs outils

23 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Dramous Yeti

Juges et procureurs ivoiriens participent à un atelier de renforcement des capacités ouvert le 21 mai à Cocody.

Renforcer les capacités des acteurs judiciaires pour une meilleure application du droit de la propriété intellectuelle dans la lutte contre la contrefaçon. Tel est l'objectif de l'atelier de 48 heures ouvert le jeudi 21 mai 2026, à l'Institut national de formation judiciaire (Infj), à Cocody Bonoumin.

Destinée essentiellement aux juges et procureurs ivoiriens, cette formation est organisée par l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle (Oipi), en collaboration avec le Comité national de lutte contre la contrefaçon (Cnlc) et la Direction des affaires civiles et pénales (Dacp) du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme.

Dans son allocution d'ouverture, Geneviève Diakité, coordonnatrice du Cnlc, a situé les enjeux de ce conclave. Elle a rappelé l'évolution exponentielle et inquiétante du phénomène de la contrefaçon à l'échelle mondiale.

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Selon elle, la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée par cette situation, puisque le pays est touché dans des secteurs stratégiques tels que l'agroalimentaire, la pharmacie et les industries culturelles.

Cet état des lieux appelle une réponse forte, concertée et articulée autour d'une application rigoureuse du droit, a estimé la coordonnatrice du Cnlc. C'est tout le sens de cette session de renforcement des capacités à l'intention des hommes de loi.

Pour elle, la qualité de la réponse judiciaire est déterminante pour garantir l'efficacité de la lutte contre la contrefaçon. Cette réponse judiciaire repose notamment sur la maîtrise du cadre juridique applicable, en particulier celui issu de l'Accord de Bangui révisé, ainsi que des textes nationaux et des conventions internationales.

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