Cote d'Ivoire: Intelligence artificielle - L'Université de Bondoukou outille ses enseignants avec NotebookLM grâce à l'appui de l'AUF

L'Université de Bondoukou poursuit sa marche vers la modernisation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à travers l'intégration des outils numériques innovants.

Le jeudi 21 mai 2026, l'institution universitaire a organisé un atelier de formation dédié à NotebookLM, un outil d'intelligence artificielle conçu pour accompagner les chercheurs et enseignants dans la gestion intelligente des connaissances académiques.

Placée sous le thème « NotebookLM : votre agent au service de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique », cette session de formation a réuni 46 enseignants-chercheurs venus renforcer leurs capacités dans les domaines de la publication scientifique, de la recherche documentaire et de la production de contenus académiques.

Cette initiative stratégique a bénéficié du soutien de partenaires majeurs du monde universitaire, notamment Agence universitaire de la Francophonie (AUF) Côte d'Ivoire et l'AUF Afrique du Nord. La directrice du bureau national de l'AUF Côte d'Ivoire, la professeure Jocelyne Bosson épouse Oné, ainsi que le professeur Abdelkader Eddoud, responsable numérique régional de l'AUF Afrique du Nord, ont pris part à cette importante activité de renforcement des capacités.

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Animée à distance depuis l'Algérie, la formation a permis aux participants de découvrir les nombreuses possibilités offertes par NotebookLM dans le cadre des activités universitaires et scientifiques. Les enseignants-chercheurs ont notamment été initiés à la rédaction de revues de littérature, à la production de synthèses scientifiques, à la création de contenus pédagogiques ainsi qu'aux mécanismes de sécurisation des sources documentaires.

À travers cette initiative, l'Université de Bondoukou entend préparer son personnel académique aux mutations technologiques qui transforment progressivement les pratiques de recherche et d'enseignement à l'échelle mondiale. L'utilisation de l'intelligence artificielle apparaît désormais comme un levier incontournable pour améliorer la qualité de la production scientifique et optimiser l'accès à l'information.

L'atelier a également enregistré la participation synchronisée de plusieurs universités publiques ivoiriennes, notamment celles d'Abidjan, de Bouaké et de Daloa. Une dynamique collaborative qui témoigne de la volonté des établissements d'enseignement supérieur de mutualiser leurs expériences et de promouvoir une approche concertée de l'intelligence artificielle appliquée à la recherche scientifique.

Représentant le président de l'Université de Bondoukou, le Professeur Djakalia Ouattara, le Directeur de la Planification, du Suivi et de l'Évaluation, le docteur Kpan Wokapeu Blaise, a salué l'organisation de cette formation qu'il considère comme une étape importante dans la stratégie de transformation numérique de l'université.

À travers cette activité, l'Université de Bondoukou confirme ainsi son ambition de se positionner comme un acteur engagé dans l'innovation pédagogique et scientifique au service d'un enseignement supérieur plus performant et résolument tourné vers l'avenir.