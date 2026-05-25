Cote d'Ivoire: Concert - Atsé Hilarion en live au Palais de la culture

23 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Dramous Yeti

L'artiste sera en attraction le 6 juin à la salle Anoumabo.

C'est l'un des rendez-vous culturels majeurs du mois de juin. Atsé Hilarion, icône de la musique akyé, sera en concert live le 6 juin 2026, au Palais de la culture de Treichville. Ce spectacle, qui marque ses 40 ans de carrière, se tiendra dans la mythique salle Anoumabo de 4 000 places.

Prévu de 14 h à 22 h, le spectacle débutera par une première partie assurée par une brochette de talents de la musique akyé et plusieurs artistes bien connus. Entre autres, Monique Séka, Alain Demari, Petit Elysée, Marceline C et Akson Dona.

Atsé Hilarion sera accompagné d'un orchestre composé des meilleurs instrumentistes de La Mé, assure Kakou Roger, responsable de la structure événementielle « Bovari Production » et promoteur du spectacle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le jeune opérateur culturel entend rééditer l'exploit de Nanterre, en France, où Atsé Hilarion a récemment fait salle comble. « Je suis confiant. Les Ivoiriens sauront honorer à sa juste valeur cet artiste talentueux. Nous pouvons aussi compter sur la solidarité du peuple akyé, féru de musique et d'ambiance », a-t-il déclaré.

Le spectacle s'annonce électrique au Palais de la culture, car l'artiste interprétera les meilleurs titres de ses quatre décennies de carrière, notamment « Assi Olivier », « Ahoussa Kabun », « Anon Marthe », « Seu Boe » et « Minkobié ».

« L'artiste est confiant. Il poursuit ses répétitions et sera prêt pour un spectacle inoubliable », a promis le promoteur.

Âgé de 68 ans, Atsé Hilarion a débuté sa carrière en 1987. Il a évolué dans plusieurs groupes et orchestres tels que Les Messagers de la Paix, TP Audiorama et Ahiwo Orchestra.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.