Cote d'Ivoire: Concert - Atsé Hilarion en live au Palais de la culture

L'artiste sera en attraction le 6 juin à la salle Anoumabo.

C'est l'un des rendez-vous culturels majeurs du mois de juin. Atsé Hilarion, icône de la musique akyé, sera en concert live le 6 juin 2026, au Palais de la culture de Treichville. Ce spectacle, qui marque ses 40 ans de carrière, se tiendra dans la mythique salle Anoumabo de 4 000 places.

Prévu de 14 h à 22 h, le spectacle débutera par une première partie assurée par une brochette de talents de la musique akyé et plusieurs artistes bien connus. Entre autres, Monique Séka, Alain Demari, Petit Elysée, Marceline C et Akson Dona.

Atsé Hilarion sera accompagné d'un orchestre composé des meilleurs instrumentistes de La Mé, assure Kakou Roger, responsable de la structure événementielle « Bovari Production » et promoteur du spectacle.

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Le jeune opérateur culturel entend rééditer l'exploit de Nanterre, en France, où Atsé Hilarion a récemment fait salle comble. « Je suis confiant. Les Ivoiriens sauront honorer à sa juste valeur cet artiste talentueux. Nous pouvons aussi compter sur la solidarité du peuple akyé, féru de musique et d'ambiance », a-t-il déclaré.

Le spectacle s'annonce électrique au Palais de la culture, car l'artiste interprétera les meilleurs titres de ses quatre décennies de carrière, notamment « Assi Olivier », « Ahoussa Kabun », « Anon Marthe », « Seu Boe » et « Minkobié ».

« L'artiste est confiant. Il poursuit ses répétitions et sera prêt pour un spectacle inoubliable », a promis le promoteur.

Âgé de 68 ans, Atsé Hilarion a débuté sa carrière en 1987. Il a évolué dans plusieurs groupes et orchestres tels que Les Messagers de la Paix, TP Audiorama et Ahiwo Orchestra.