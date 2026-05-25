Afrique: Retour des 15 supporters - Le président Diomaye Faye salue des « soldats auréolés de gloire »

Après 125 jours de détention au Maroc depuis le 18 janvier 2025, jour de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) , les quinze supporters sénégalais sont de retour au Sénégal. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, leur a réservé, ce dimanche, un accueil officiel. À cette occasion, le chef de l'État a livré un message empreint d'émotion, de reconnaissance et de solidarité nationale.

Devant les supporters, les familles et plusieurs autorités, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a d'abord rendu grâce à Dieu pour l'issue heureuse de cette affaire, qu'il a qualifiée de « moment exceptionnel », comparable à l'accueil réservé aux Lions après leur deuxième sacre continental. Selon le président Faye, les supporters sénégalais ont joué un rôle majeur dans la conquête du trophée continental grâce à leur mobilisation et à leur ferveur.

« Ils se sont fait remarquer par leur engagement et leur générosité de coeur », a-t-il déclaré, saluant particulièrement ceux qui avaient effectué le déplacement dans le pays organisateur pour soutenir l'équipe nationale.

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Le chef de l'État a tenu à rendre hommage au courage et à la dignité des supporters détenus. « Ils ont démontré qu'ils ont le sang des Lions et qu'ils sont des champions », a affirmé le président Bassirou Diomaye Faye, les qualifiant de « soldats revenus auréolés de gloire après une campagne victorieuse ». Le président de la République a également eu une pensée pour les familles des détenus, qui, selon lui, ont traversé cette épreuve avec dignité.

Il a salué le travail « efficace, discret et constant » des diplomates sénégalais, des ambassadeurs, des avocats, des associations de supporters ainsi que de la Fédération sénégalaise de football pour leur implication dans le dossier.

La diplomatie sénégalaise magnifiée

Ce travail a également été salué par Seydina Issa Laye, l'un des quinze Sénégalais libérés quelques heures plus tôt. Prenant la parole au nom des supporters, il a magnifié le travail de la diplomatie et des autorités sénégalaises : « Nous avons passé 125 jours en détention, mais nous avons reçu bien plus de 125 appels et soutiens de l'ambassadrice Seynabou Dial, du consul Cissé, de leurs services, mais aussi de la Fédération sénégalaise de football et des autorités sénégalaises », a-t-il énuméré.

Le président Bassirou Diomaye Faye a, par ailleurs, exprimé la gratitude du Sénégal envers les autorités marocaines, notamment Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour « la grâce accordée à l'occasion de la fête de la Tabaski ». À l'occasion de cette fête, le président Faye a assuré que l'État du Sénégal sera aux côtés des supporters libérés, en leur apportant un soutien financier.

Le chef de l'État a voulu rassurer les Sénégalais de la diaspora sur la protection de l'État. « À tous les fils et toutes les filles du Sénégal, où qu'ils se trouvent dans le monde, le Sénégal sera à leurs côtés. Il les protégera partout et contre tout », a-t-il assuré. Cette cérémonie marque l'épilogue d'une affaire qui avait suscité une forte mobilisation au Sénégal, notamment au sein des mouvements de supporters et sur les réseaux sociaux, depuis l'arrestation de 18 supporters, dont trois ont été libérés après avoir purgé leur peine de trois mois, au lendemain de la finale de la CAN 2025 au Maroc.