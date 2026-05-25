Afrique: Bassirou Diomaye Faye salue un dénouement heureux et la dignité des supporters sénégalais de retour au pays

Dakar — Les 15 supporters sénégalais, ayant bénéficié d'une grâce royale accordée par sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc, ont regagné Dakar, ce dimanche, où ils ont été accueillis à leur descente d'avion par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Ce retour marque l'aboutissement des démarches diplomatiques entreprises par les autorités sénégalaises pour obtenir la libération de ces citoyens, condamnés à la suite des événements survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations Maroc 2025.

Le Chef de l'État, vêtu d'un jogging et du maillot de l'équipe nationale du Sénégal, a tenu à marquer de sa présence cet accueil solennel au salon d'honneur de l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Le président Faye était accompagné des membres de la Fédération sénégalaise de football (FSF), dont son président Abdoulaye Fall, ainsi que des familles des supporters.

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À leur descente d'avion, les supporters ont laissé éclater leur joie. Vêtus de maillots du Sénégal, tous floqués du numéro 18, ils ont entonné des chants à la gloire du pays et esquissé des pas de danse, célébrant ainsi leur retour à la liberté. Ce chiffre "18" symbolise le groupe total des supporters initialement détenus à la suite des événements de la finale de la CAN 2025. Les trois autres membres du groupe avaient, pour leur part, déjà recouvré la liberté après avoir purgé leur peine de trois mois. Ils sont présents à l'accueil.

S'exprimant lors de ces retrouvailles empreintes d'émotion, le président Bassirou Diomaye Faye a tenu à saluer "la résilience" de ces citoyens.

"Grâce au soutien et à l'implication de tout le monde, à tout un peuple qui a poussé l'équipe pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même sur le terrain et en dehors. Les symboles de ce soutien sont, bien entendu, nos supporters, surtout ceux qui ont fait le déplacement. [...] Cela nous a valu la victoire que nous avons', a-t-il réagi.

"Nous sommes aujourd'hui très contents de les retrouver sur le territoire national. Je voudrais saluer leur courage, leur dignité. Ils ont démontré qu'ils ont le sang de Lion et qu'ils sont des champions", a encore dit Bassirou Diomaye Faye.

Le Chef de l'État a également exprimé sa reconnaissance envers les acteurs ayant oeuvré à ce dénouement. "J'ai une pensée pour nos ambassadeurs, nos diplomates. Je voudrais leur dire ma satisfaction quant au travail efficace mais discret qu'ils ont abattu pendant tout ce temps-là. Je voudrais aussi remercier les autorités marocaines, et particulièrement sa Majesté le Roi, pour avoir accordé cette grâce clémente à l'occasion de la fête de la Tabaski", a-t-il soutenu.

S'adressant aux supporters, il leur a demandé "de dépasser cette étape, de marcher la tête haute et la posture fière", en assurant que "l'État les accompagnera dans cette période de fête et il sera à leurs côtés".

"C'est une grande joie pour nous", a réagi l'un des 15 supporters libérés, exprimant sa gratitude envers les autorités sénégalaises pour les efforts consentis et saluant le geste humanitaire du souverain chérifien.

Entre chants, larmes de joie et accolades chaleureuses avec leurs proches, ce retour marque la fin d'une période de 125 jours de détention et d'inquiétude pour les familles, transformant cette journée en une véritable fête nationale.