Soudan: Le Commissariat des réfugiés annonce l'application du « numéro étranger »

Le Commissariat des réfugiés au Soudan a annoncé le démarrage de la mise en oeuvre d'un plan stratégique compréhensif pour réviser les registres des réfugiés et appliquer le système du « numéro étranger » ; en juin prochain, dans le but d'organiser l'existence démographique, de contrôler l'identité et de renforcer la sécurité nationale du pays face aux répercussions sécuritaires complexes engendrées par la guerre continue depuis avril 2023.

Le responsable du Commissariat des réfugiés, Nizar Al-Tajani Ahmed Abu Al-Qasim, a déclaré à la presse que le nouveau système vise à remédier aux divergences manifestes dans les statistiques et le nombre de réfugiés entre les différentes entités, soulignant que le registre actuel approuvé par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) dépasse les 950 000 réfugiés.

Abu Al-Qasim a précisé que le processus d'enregistrement et de recensement des données relève de la compétence exclusive du commissariat, en collaboration avec le HCR et l'Autorité des passeports et du registre civil du ministère de l'Intérieur, en vue de la délivrance de cartes intelligentes portant le « numéro étranger » pour distinguer les réfugiés du reste des étrangers résidant dans le pays.

La préfecture a précisé que le système du « numéro étranger » avait déjà été appliqué auparavant et que sa réactivation visait désormais à mettre à jour et à vérifier les données, ainsi qu'à les intégrer aux systèmes modernes.

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Le gouvernement vise, par cette mesure, deux axes fondamentaux : la gestion de l'identité nationale via la mise à jour, la fermeture et la vérification des bases de données démographiques, ainsi que le contrôle de la population pour la gestion des dossiers de sécurité et d'immigration, et l'orientation précise et réfléchie des services publics.

En ce qui concerne la question de l'Est du Soudan et la situation juridique, Abu Al-Qasim a révélé qu'il y avait environ de 35 000 personnes dans les États de l'Est actuellement classées comme « demandeurs d'asile », affirmant que leurs demandes seraient examinées et traitées légalement en vue de leur enregistrement officiel si elles remplissaient les conditions requises.

Il a été déclaré que les nouvelles mesures respectent la « loi soudanaise sur l'asile de 2014 » ainsi que les conventions internationales et régionales, soulignant que l'objectif principal de ces contrôles et de la délivrance des cartes intelligentes est de garantir l'aspect humanitaire, de permettre aux réfugiés de jouir de leurs droits fondamentaux et de leur protection juridique sous l'égide de l'État.