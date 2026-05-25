Soudan: Le pays appelle à soutenir le programme de relance industrielle et à renforcer la sécurité alimentaire

Le Soudan a renouvelé son appel à la communauté internationale à soutenir le programme de relance industrielle actuellement élaboré en collaboration avec l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), saluant le travail continu de l'organisation dans le pays pendant la guerre et soulignant l'importance de renforcer la coopération pour soutenir la sécurité alimentaire et le développement agricole et industriel durable.

Cette déclaration a été faite par l'ambassadeur Magdi Ahmed Mufadal, représentant permanent du Soudan auprès des Nations unies et des organisations internationales à Vienne, lors d'un événement organisé par les missions du Soudan et de l'Union européenne, coprésidents du Groupe des amis de la sécurité alimentaire à Vienne, avec la participation de la mission du Pakistan, sur le renforcement du rôle de l'ONUDI pour la réalisation de la sécurité alimentaire.

L'ambassadeur a appelé la communauté internationale et les organisations concernées à redoubler d'efforts pour faire face aux défis qui menacent la sécurité alimentaire, à la tête les conflits, le changement climatique, la désertification, la pénurie d'eau, le manque de financement et de technologies, soulignant que l'Afrique est la région la plus affectée par l'insécurité alimentaire selon le rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde pour l'année 2025.

Il a également passé en revue un certain nombre de projets de développement actuellement mis en oeuvre en coopération avec l'ONUDI dans les États de Kassala, de la Mer Rouge, de Gedaref et de Naral Nil, avec le financement de l'Union européenne, de l'Italie, du Canada et du Japon, appelant les partenaires internationaux à soutenir ces projets et à les élargir pour inclure d'autres États et régions.

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Il convient de rappeler que le Groupe des amis de la sécurité alimentaire de Vienne a été fondé à l'initiative du Soudan en octobre 2024, dans le but de renforcer le rôle des organisations internationales pour soutenir la sécurité alimentaire et le développement durable.