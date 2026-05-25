Soudan: Le Ministre des AE affirme la fermeté des relations entre le pays et l'Arabie Saoudite

Le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem, a affirmé la profondeur et la solidité des relations soudano-saoudiennes, saluant le rôle important joué par l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Soudan, Ali bin Hassan Ja'far, au cours de son mandat dans le pays.

Cette déclaration a été faite lors de la cérémonie d'adieu organisée en son honneur à Port-Soudan par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, en présence de plusieurs ambassadeurs.

Le ministre a indiqué que les relations bilatérales entre le Soudan et l'Arabie saoudite ont atteint des phases avancées, représentées par les dispositions en cours visant à créer un Conseil de coopération stratégique entre les deux pays, considéré comme le plus haut niveau de coopération, et prévoyant la tenue de la réunion constitutive du Conseil après les vacances d'Eid Al-Adha.

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Pour sa part, l'ambassadeur Ali bin Hassan Ja'far a affirmé le souci de la Royaume, sous la direction du Gardien des Deux Saintes Mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz, et de son héritier, le prince Mohamed bin Salman, de se tenir au côté du Soudan, en reconnaissance de son statut et par souci de sa sécurité, de sa stabilité, de l'unité de son territoire et de ses institutions.

Dans son discours prononcé lors de la cérémonie de départ, il a expliqué avoir été témoin de la résilience du pays face aux défis, grâce à une foi inébranlable en ses institutions et son histoire, saluant le professionnalisme de la diplomatie soudanaise et sa capacité à maintenir un niveau de performance élevé en toutes circonstances.