Soudan: Le ministre des AE affirme la solidité des relations soudano-saoudiennes

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohi Eddine Salem, a affirmé la profondeur et la solidité des relations entre le Soudan et l'Arabie saoudite, saluant le rôle important joué par l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite au Soudan, Ali bin Hassan Jaafar, durant sa mission dans le pays,

Cell a est arrivé lors de la cérémonie d'adieu organisée à Port-Soudan par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, en présence de plusieurs ambassadeurs.

Il a indiqué que les relations bilatérales entre le Soudan et le Royaume d'Arabie saoudite ont atteint un niveau avancé, illustré par les préparatifs en cours pour la création d'un Conseil de coopération stratégique entre les deux pays, considéré comme le plus haut niveau de coopération bilatérale.

Le ministre a également fait savoir que la réunion fondatrice du Conseil devrait se tenir après les vacances de l'Aïd al-Adha.

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Pour sa part, l'ambassadeur Ali bin Hassan Jaafar a réaffirmé l'engagement du Royaume, sous la conduite du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le roi Salmane ben Abdelaziz, et du prince héritier Mohammed ben Salmane, à soutenir le Soudan en reconnaissance de son importance, ainsi que par souci de sa sécurité, de sa stabilité et de l'unité de son territoire et de ses institutions.

Dans son allocution lors de la cérémonie d'adieu, l'ambassadeur saoudien a déclaré avoir été témoin de la résilience du pays face aux défis, grâce à une confiance profonde dans ses institutions et son histoire, saluant le professionnalisme de la diplomatie soudanaise et sa capacité à maintenir un haut niveau de performance dans toutes les circonstances.