Soudan: Dr. Nawara - La route Agabat Yass renforce l'unité nationale au pays

24 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

La membre du Conseil de souveraineté de transition, Dr. Nawara Abu Mohamed Mohamed Taher, a déclaré que le projet d'ouverture de la route Agabat Yass, reliant les États de la mer Rouge et du Nahral-Neil, reflète les valeurs d'unité nationale et de solidarité entre les différentes composantes du peuple soudanais.

Lors d'une visite d'inspection sur l'axe Port-Soudan-Abu Hamad, elle a affirmé l'engagement des autorités à fournir les équipements nécessaires jusqu'à l'achèvement du projet.

Dr. Nawara a également annoncé un financement intégral d'un projet de collecte des eaux, tout en soulignant que le président du Conseil de souveraineté soutient pleinement le projet de la route Agabat Yass à travers les institutions gouvernementales concernées.

De son côté, le wali de l'État de la mer Rouge, le lieutenant-général Mustafa Mohamed Nour, a indiqué que le Premier ministre a ordonné l'intégration du projet parmi les projets nationaux dans le budget de l'année prochaine, afin que l'Unité des routes et ponts assure l'asphaltage complet de l'axe jusqu'à Abu Hamad.

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