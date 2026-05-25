Soudan: L'application du système de numéro d'identification des étrangers pour renforcer la sécurité nationale

La Commission des réfugiés au Soudan a annoncé le lancement, dès juin prochain, un plan stratégique visant à réviser les registres des réfugiés et à appliquer le système de numéro d'identification des étrangers, dans le but d'organiser la présence des réfugiés, renforcer le contrôle de l'identité et soutenir la sécurité nationale dans le contexte des répercussions de la guerre en cours depuis avril 2023.

Le commissaire des réfugiés, Nizar Al-Tijani Ahmed , a indiqué que cette mesure vise à corriger les divergences dans les statistiques relatives aux réfugiés, précisant que les registres du HCR comptent actuellement plus de 950.000 réfugiés.

Il a expliqué que l'opération sera menée en coordination avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ainsi qu'avec les services des passeports et de l'état civil du ministère de l'Intérieur, en vue de délivrer des cartes intelligentes portant le numéro d'identification des étrangers.

Les autorités ont également affirmé que ces mesures respectent la loi soudanaise sur l'asile de 2014 ainsi que les conventions internationales et régionales, soulignant que l'objectif est aussi de garantir la protection juridique et les droits fondamentaux des réfugiés.